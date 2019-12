VIDEO: Sara Uribe se cansó de las redes sociales y se pronunció sobre los rumores que rodean su vida

La presentadora Sara Uribe no soportó más los pedidos de entrevistas para hablar sobre su supuesta ruptura con Fredy Guarín y le dejó claro al mundo que está cansada de las redes sociales y que nadie tiene derecho de opinar en su vida.

Sara siempre se ha destacado por su belleza y dulzura, con las que esta vez le habló muy serio y de forma directa a sus seguidores y al mundo entero, pues aseguró que está cansada de todos los rumores y chismes que rodean su vida y hasta confesó que hay momentos en que ella no maneja sus cuentas de redes sociales.

“Yo no sé qué está pasando en redes sociales, pero pues me lo imagino… Nadie tiene por qué opinar a cerca de tu vida, tú no le tienes que agradar a todo el mundo… Solo Dios sabe qué está pasando y el tiempo dará su respuesta… Por encima de lo que sea, por encima de que opinen 500 personas en una foto que si conviví con el hijo de Don Mario, si tuve un hijo de Daniel Calderón, si tuve un hijo de Fredy Guarín, si soy la moza de James Rodríguez y le acabé de tener un hijo a él me importa un culo”, afirmó la paisa a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.