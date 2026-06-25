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    En video quedó registrado: lo mataron por la espalda en un bar del barrio Tejelo

    Buscan establecer si este nuevo sicariato guarda relación con la seguidilla de crímenes ocurridos en el mismo sector

    Publicado por: SoloDuque

    En video quedó registrado: lo mataron por la espalda en un bar del barrio Tejelo

    Resumen: Autoridades investigan la ruta de escape de la motocicleta y buscan establecer si este nuevo sicariato guarda relación con la seguidilla de crímenes que mantienen en zozobra a los habitantes del barrio Tejelo.

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    Minuto30.com .- La ola de violencia no da tregua en la comuna de La Candelaria. A las 9:40 de la noche de este miércoles, 24 de junio, un joven fue asesinado a sangre fría al interior de un establecimiento comercial en el barrio Tejelo, un sector que hoy vive atemorizado por la alarmante cifra de homicidios que se concentran en una sola calle.

    Así ocurrió el ataque armado

    El violento episodio, que ya quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, muestra los momentos de pánico que se vivieron durante el ataque. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima se encontraba departiendo con otras personas en un bar cuando fue sorprendida por su agresor.

    asesinado en tejelo por la espalda

    En la captura de video se ve el momento en que el sicario se para detrás de su víctima, acciona el arma y huye del lugar

    Los detalles del crimen y la huida:

    Según testigos, en sujeto de tez morena, quien vestía un pantalón blanco, camiseta y gorra de color negro, sería el victimario

    En el video se ve como el sicario ingresó al local comercial, se acercó sigilosamente por la espalda de la víctima y le disparó sin mediar palabra.

    Tras cometer el homicidio, el sujeto huyó corriendo del lugar. Testigos y fuentes preliminares indican que, al parecer, un cómplice lo esperaba a pocos metros a bordo de una motocicleta para facilitar la fuga.

    asesinado en tejelo por la espalda2

    Lugar donde fue ultimado a bala un hombre, la noche del 24 de junio

    Alarma ciudadana: cuatro muertos en la misma cuadra

    Más allá de este doloroso crimen, lo que tiene en máxima alerta a los habitantes de este sector es la preocupante racha de sangre que azota específicamente a esa zona.

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    Según los relatos de la comunidad, con este caso ya suman cuatro las personas asesinadas recientemente en esa misma cuadra:

    El homicidio de una mujer a principios del mes de abril.

    Un doble homicidio registrado la semana pasada.

    El reciente asesinato del joven en la noche de este miércoles.

    Autoridades investigan la ruta de escape de la motocicleta y buscan establecer si este nuevo sicariato guarda relación con la seguidilla de crímenes que mantienen en zozobra a los habitantes del barrio Tejelo.


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