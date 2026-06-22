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    ¡Doble crimen en Tejelo! «Chamaco» murió 4 días después que la otra víctima

    Lo que inicialmente era un homicidio y una tentativa de homicidio, pasó a ser un doble crimen.

    Publicado por: SoloDuque

    Policlinica
    Foto: Archivo Minuto 30
    ¡Doble crimen en Tejelo! «Chamaco» murió 4 días después que la otra víctima

    Resumen: En las últimas horas se ha conocido que el ataque armado perpetrado el pasado 17 de junio en el barrio Téjelo, en la Carrera 52A con Calle 53, cobró finalmente una segunda víctima mortal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las últimas horas se ha conocido que el ataque armado perpetrado el pasado 17 de junio en el barrio Téjelo, en la Carrera 52A con Calle 53, cobró finalmente una segunda víctima mortal. Tras luchar por su vida en un centro hospitalario del norte de Medellín, un joven de 24 años conocido con el alias de «Chamaco» falleció el domingo 21 de junio.

    De acuerdo con las versiones extraoficiales, el deceso de alias «Chamaco» ocurrió exactamente cuatro días después del ataque.

    Dos víctimas, distintos tiempos en un mismo ataque

    El caso resalta por la brutalidad del ataque dirigido a la cabeza de ambas víctimas y por el contraste en el tiempo de supervivencia de los dos jóvenes atacados aquella noche:

    En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron a dos hombres tendidos en la calle. Uno de ellos de entre 20 y 25 años y con un tatuaje de alas en el pecho, falleció en el lugar tras recibir tres impactos de bala en el rostro.

    En el mismo evento, alias «Chamaco» logró sobrevivir inicialmente al ataque a pesar de haber recibido dos disparos en la cara. Fue ingresado de urgencia en un hospital del norte de medellin, la noche del 17 de junio, pero las graves lesiones neurológicas y físicas derivaron en su fallecimiento cuatro días más tarde.

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    Avance de la investigación

    Lo que inicialmente era un homicidio y una tentativa de homicidio, pasó a ser un doble crimen.

    Se conoció que los agresores huyeron rápidamente de la escena del doble crimen a bordo de un taxi, el cual es buscado.

    Si bien no hay seguridad de si fue uno o más los asesinos, se conoció que uno de los sospechosos fue descrito vistiendo un jean azul y una camisa blanca.


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