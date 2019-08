VIDEO: “La pornografía murió el día que se inventó la viagra”: Nacho Vidal dice que la industria del porno ya no es lo mismo

El actor Ignacio González, más conocido en el mundo de la pornografía para adultos como Nacho Vidal habló sobre la falsa noticia de su supuesta enfermedad de VIH, asimismo, manifestó que la industria del porno ya no es lo mismo.

En entrevista con la W, dio a conocer que: “para mí la pornografía murió el día que se inventó la viagra. Los actores ya no besan a la mujer, ya no necesitan ponerse arrechos porque la pastilla les ayuda.” Y dijo que el porno de ahora “se representa por personajes como Jordi el niño polla. ¿Es en serio, ahora queremos acostarnos con las madres y las abuelas? El mundo está viendo esto como lo mejor que hay.”

Asimismo, habló de la importancia que le dan los nuevos actores a la pornografía: “ya no es sexual, ahora es un like, ahora es las redes sociales. Uno pierde la moralidad, no porque el porno sea inmoral, sino porque los humanos somos inmorales. A mí me da vergüenza lo que se está haciendo con la pornografía”, aseveró Nacho en la entrevista.

Y sobre el tema del supuesto contagio de VIH, aclaró que la prueba salió positiva porque es un ‘falso positivo’, es decir la prueba tuvo un margen de error. Ante tanta sospecha y tanto escándalo Vidal llamó a sus compañeros de trabajo para saber si estaban infectados: “uno tiene la responsabilidad con las personas que trabaja, yo llamo a todas las personas con las que había estado y compruebo que no tuvieran VIH.”