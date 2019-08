VIDEO: “Si no soy tan fuerte, me hubiera suicidado”, dice Nacho Vidal sobre la noticia falsa de su contagio de VIH

El actor y productor Nacho Vidal se confesó en su canal de Youtube y contó cómo tuvo que afrontar el más reciente rumor de su supuesto contagio de VIH y las repercusiones que tuvo este boom mediático en sus hijos.

El clip dura más de 15 minutos y en el Vidal explica que estos rumores sobre su supuesta enfermedad no son nuevos, que hasta su madre ha tenido que manejarlos y contó con detalle los hechos que generaron el chisme. “Fue muy sencillo. Yo tenía un test, con el que yo estaba trabajando. Nosotros nos hacemos un test cada 15 días… Yo tenía el test correcto, trabajé con estas siete chicas, pero me tenía que hacer otro test, porque iba a trabajar a Colombia, y quería tener un test fresco… Mi sorpresa fue que el último día, cuando acabo la escena con la última chica, me llaman de mi oficina y me dicen: ‘Nacho, hemos recibido el test que te hiciste el otro día, pero hay una cosa que no está bien, que te sale positivo de VIH'”, declaró el actor.

Luego de esta noticia, Vidal asegura que en vez de deprimirse y ponerse a “chillar”, envió el siguiente mensaje genérico a las siete chicas con las que había trabajado: “A Nacho le ha salido positivo de VIH. Por favor, dejar de trabajar, haceros el test, entrad en cuarentena y no os acostéis con nadie, no tengas relaciones con nadie hasta que sepáis que estáis bien”.

A estas chicas en cuestión Nacho les pagó exámenes costosos y efectivos para saber si tenían VIH o no, que afortunadamente salieron negativos, sin embargo, la noticia se divulgó y un periódico llama a Vidal a decirle que van a sacar la noticia sobre el “SIDA” que supuestamente padecía y minutos más tardes otra periodista lo llama a decirle lo mismo, a quien el actor no atendió por diversas razones y esta en respuesta contactó a la madre del productor, engañándola y diciéndole que iba de parte de él para que le contase la verdad del asunto.

Las noticias salieron y llegaron a ojos de sus hijos, quienes se asustaron y el menor de ellos y el más sensible, León, le escribió llorando diciéndole “no quiero que te mueras”. El sufrimiento de él y la molestia hacia su madre Nacho no lo perdona y por ello demandó al diario en cuestión por dos millones de euros.

Nacho asegura que el bullying fue extremo en redes sociales y dice que es “muy fuerte. He aprendido a no escuchar y no sentir… Intento recibir lo bonito”. También confesó que muchos colegas suyos de la industria del porno han recibido esta noticia y se han suicidado y declara que si no tuviera un carácter tan fuerte heredado de sus padres, hubiera corrido la misma suerte.