En Sabaneta un obrero tocó un cable de alta tensión de 13.000 voltios; lo llevaron a un hospital vivo

Resumen: Un obrero de 30 años que trabajaba en una construcción en la vereda San José, Sabaneta, sufrió una grave descarga eléctrica de 13.200 voltios. El accidente ocurrió al mover un perfil de aluminio que hizo contacto con una línea de alta tensión. El trabajador fue atendido y trasladado con vida a una clínica en Medellín.