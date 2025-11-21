Menú Últimas noticias
    En Sabaneta un obrero tocó un cable de alta tensión de 13.000 voltios; lo llevaron a un hospital vivo

    El hombre, de 30 años, trabaja en una obra en la loma de San José, en Sabaneta. Esto fue lo que pasó:

    Publicado por: Julian Medina

    Imagen ilustrativa/ No corresponde al caso en mención/ Archivo.
    Resumen: Un obrero de 30 años que trabajaba en una construcción en la vereda San José, Sabaneta, sufrió una grave descarga eléctrica de 13.200 voltios. El accidente ocurrió al mover un perfil de aluminio que hizo contacto con una línea de alta tensión. El trabajador fue atendido y trasladado con vida a una clínica en Medellín.

    Un grave accidente laboral se registró en las últimas horas en una obra de construcción ubicada en la vereda San José del municipio de Sabaneta. Un obrero de 30 años de edad sufrió una potente descarga eléctrica de 13.200 voltios mientras trabajaba en una de las torres.

    El incidente ocurrió cuando el trabajador se encontraba desmontando un perfil de aluminio, utilizado para correr concreto o revoque. Al mover el perfil, este hizo contacto con una línea de energía de alta tensión, generándole la descarga eléctrica.

    El obrero fue atendido inicialmente por la brigada de emergencias de la propia constructora. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta llegó al sitio y realizó el traslado de emergencia de la víctima, quien fue llevada con vida a una clínica de Medellín para recibir la atención necesaria.

    Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y revisar los protocolos de seguridad implementados en la obra.

