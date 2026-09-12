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Resumen: El mandatario local entregó el balance oficial del procedimiento policial registrado la noche del viernes. Confirmó que el intercambio de disparos se dio tras un asalto y advirtió que seguirán persiguiendo a las estructuras criminales.

«En Medellín al delincuente se le persigue con toda»: Fico Gutiérrez se pronuncia tras balacera y captura en el sector del Estadio

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, se pronunció en la mañana de este sábado sobre la balacera que interrumpió la tranquilidad de los habitantes del sector de Laureles-Estadio la noche anterior, confirmando que los hechos obedecieron a una rápida y efectiva reacción de la Fuerza Pública frente a un caso de fleteo.

A través de sus redes sociales, el mandatario local respaldó el actuar de los uniformados y envió un mensaje contundente a las estructuras delincuenciales que operan en la capital antioqueña: «En Medellín al delincuente se le está persiguiendo con toda. Y aunque faltan muchos, muchos están cayendo».

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El balance del operativo

Gutiérrez detalló que el cruce de disparos se desató luego de que unos ciudadanos fueran víctimas de un hurto en la zona. La intervención inmediata de las patrullas del cuadrante y unidades de la Sijín impidió la huida de los asaltantes.

El reporte oficial entregado por el alcalde confirmó los siguientes resultados tras la persecución:

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Un delincuente capturado: El sujeto fue reducido en medio del intercambio de disparos y ya se encuentra a disposición de la justicia.

Incautación de armamento: Se logró el decomiso del arma de fuego utilizada para intimidar a las víctimas.

Recuperación del botín: Las autoridades lograron recuperar las pertenencias hurtadas minutos antes, consistentes en una cadena y una manilla, ambas de oro.

Finalmente, el alcalde reiteró que en su administración «el que roba, responde ante la justicia», y dejó abierta la advertencia sobre la inminente captura del segundo implicado que logró escapar de la escena del crimen.