¡En la dulce espera! Carolina Ramírez, protagonista de ‘La reina del flow’, anunció que será mamá

Resumen: Carolina Ramírez anunció que está embarazada y compartió la noticia tras mantener el proceso en reserva durante varios meses. La intérprete explicó que decidió vivir esta etapa con privacidad junto a su pareja y que la maternidad llega en un momento de madurez personal, mientras continúa activa en su carrera con la tercera temporada de La reina del flow.

La actriz Carolina Ramírez confirmó que está embarazada y decidió compartir la noticia con sus seguidores tras mantener el proceso en reserva durante varios meses. A sus 42 años, la intérprete hizo el anuncio a través de sus redes sociales y mediante una publicación especial en alianza con la revista Marie Claire Colombia, acompañada de una serie de fotografías que reflejan esta etapa significativa de su vida.

Reconocida por su papel de Yeimy Montoya en La reina del flow, Ramírez explicó que su menor presencia en redes sociales respondió a la decisión de vivir este momento con privacidad junto a su pareja, Martín Cornide. “Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida”, escribió la actriz al hacer pública la noticia.

En el mismo mensaje, la artista reveló que optaron por mantener el embarazo en reserva durante varios meses. “Durante este tiempo, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio”, señaló, dejando claro que se trató de una decisión consciente para proteger un proceso íntimo y personal.

Ramírez describió el embarazo como un proyecto de vida que llega en un momento de madurez emocional. Según expresó, la maternidad se presenta cuando se siente preparada para asumirla. “Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, afirmó, agregando que esta experiencia le ha reafirmado que “los tiempos son perfectos” y que se debe confiar en el proceso.

La actriz también se refirió a cómo enfrenta esta etapa, advirtiendo que no busca idealizarla. “Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos”, escribió, destacando el acompañamiento de su pareja. Asimismo, confirmó que no planea conocer el sexo del bebé antes del nacimiento. “Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca”, explicó.

El anuncio se da en un momento activo de su carrera artística, ya que actualmente participa en la tercera temporada de La reina del flow, una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana y de las plataformas digitales. Sin embargo, Ramírez dejó claro que su prioridad hoy está fuera de los sets. “Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets”, expresó, refiriéndose a esta nueva etapa personal.

Su vida sentimental en los últimos años

Carolina Ramírez estuvo casada durante varios años con el productor teatral argentino Mariano Bacaleinik, relación que marcó una etapa importante de su vida. Posteriormente, confirmó su relación con Martín Cornide, a quien la actriz dedicó un mensaje especial al cierre de su anuncio: “Gracias por desearlo conmigo, estoy lista para nuestra más grande aventura”, escribió, resaltando el vínculo y el proyecto que hoy comparten.

Tras el anuncio, la actriz recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento, quienes destacaron la honestidad y la forma íntima con la que decidió compartir la noticia.

Con esta confirmación, Carolina Ramírez abre una nueva etapa en su vida, marcada por la maternidad y un proceso personal que, según sus propias palabras, “ha cambiado su vida para siempre”.