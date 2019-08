EN FOTOS Y VIDEO: ¡El último adiós! Entre indignación y lágrimas se vivió el entierro del pequeño Marlon

Entre indignación y lágrimas en la mañana de este jueves 22 de agosto se llevó a cabo el último adiós al pequeño Marlon Andrés Cuesta de tan solo 6 años de edad.

La ceremonia inició con una multitudinaria marcha de la ciudadanía, quienes con una pancarta donde se leía #PrimeroLaVida rechazaron este hecho que ha causado dolor en la ciudad.

Con flores y globos blancos la comunidad de Caicedo se despidió del niño al que recuerdan como un pequeño alegre que llamaba la atención en todo momento.

Por su parte, la mamá de Marlon le dio el último adiós a su hijo entre lágrimas y aseguró para medios de comunicación que las versiones de las autoridades sobre lo ocurrido son falsas y que ella cuidaba y amaba a su pequeño.

“No quiero escuchar más que la gente de Caicedo habla sin saber, pues como a ellos les consta que tuve que meterme a un rancho sin energía para que mi hijo pudiera echar sueño, comer bien, si yo no quisiera a mi hijo no lo hubiera tenido en mi vientre”, recogió Blu Radio.

De igual forma, la mujer manifestó que su vida corre peligro y responsabilizó a la Policía de ello.

“No es solamente lo que le hicieron a mi hijo, no les bastó y el general sabe y debe sacar a la luz que yo no le hice eso (…) donde a mí me pase algo es culpa del general”, expresó la mujer según detalla el medio ya mencionado.

Por otra parte, Carlos Arcila, subsecretario de derechos humanos, rechazó este crimen que ha enlutado a la ciudad y pidió a la comunidad cuidad de la infancia. “La ciudad de Medellín entierra un hijo, un niño que fue asesinado. El llamado es a proteger la niñez”.

Por el momento las autoridades no han entregado nueva información sobre la investigación del homicidio del niño.

Día a día de un fatal desenlace para Marlon Andrés Cuesta