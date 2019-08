FOTOS ¡‘Para alquilar balcón’! Los mejores recuerdos en jueves de #TBT

Hoy es jueves de #TBT y varios famosos de la farándula nacional decidieron sacar las mejores fotografías del baúl para sus seguidores.

La presentadora del programa ‘Día a Día’, Carolina Soto, publicó una hermosa foto con su papá, de quien, al parecer no hapublido muchas postales. Con estas palabras le dio post: “de las pocas fotos que tengo con mi papá 😏 no era que mis hijos no se parecían a mi???? Que eran idénticos al papá 😹 jaaaa les tengo esta foto de prueba que si sacaron cositas mías!” (sic)

El reguetonero Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam publicó un recuerdo con “La Pulga”: Messi, el cual título, “con el bro”.

El humorista Óscar Monsalve más conocido como ‘Risa loca’, recordó un momento “en Miami donde nos recibió y atendió como a reyes cuando fuimos con el Manicomio de Vargasvil” con su colega Saulo García, “uno de los grandes referentes del humor”.

Una de las personas más allegadas a J Balvin, Mona Osorio como se hace llamar publicó una fotografía en la que sale comiendo en un avión la cual titulo con estas palabras: “con altura… y con hambre también”.

Crisanto Alonso Vargas Ramírez apodado Vargasvil despolvó su carrete de fotos y publicó una que fue tomada en “junio de 1983” el día en que “nace para el mundo de la radio, El Manicomio de Vargasvil, el programa de humor satírico más escuchado en toda Colombia”.

La presentadora y modelo Linda Isabel Palma Angulo recordó el momento cuando estuvo en una de las paginas de la Revista Actual.

“Posando para el selfie….misma mirada”: Lincoln Palomeque rememoró uno de los momentos que ha pasado con su pequeño hijo Matías, fruto del amor con la presentadora Carolina Cruz.

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez deleitó a sus seguidores con tres fotografías: