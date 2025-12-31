En esto estaba el salario mínimo la última vez que Nacional y Medellín quedaron campeones de liga

El fútbol y la economía suelen caminar por senderos distintos, pero al mirar las cifras del salario mínimo en Colombia bajo el lente de los títulos de los equipos paisas, se hace evidente la transformación del costo de vida en el país. Con el reciente título de Atlético Nacional en 2024 y recordando la última estrella de Independiente Medellín en 2016, aquí comparamos cuánto ganaba un colombiano en esas épocas de gloria.

2016: El último grito del “Poderoso”

La última vez que el Independiente Medellín alzó la copa de la Liga fue en el primer semestre de 2016 (Apertura), tras vencer al Junior de Barranquilla. En aquel entonces, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el panorama económico era muy distinto al actual:

Salario Mínimo 2016: $689.455 pesos.

Auxilio de Transporte: $77.700 pesos.

Total mensual: $767.155 pesos.

En ese año, la inflación cerró en un 5,75% y el dólar promediaba los $3.000 pesos, una cifra que hoy parece lejana para los bolsillos de los hinchas.

2024: La estrella más reciente del “Rey de Copas”

Por su parte, Atlético Nacional regresó a lo más alto del podio en 2024. Este año ha estado marcado por un incremento salarial decretado por el gobierno de Gustavo Petro que buscó recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación de años anteriores:

Salario Mínimo 2024: $1.300.000 pesos.

Auxilio de Transporte: $162.000 pesos.

Total mensual: $1.462.000 pesos.

La comparativa: ¿Cuánto ha cambiado todo?

Entre la última estrella del DIM y la más reciente de Nacional, el salario mínimo nominal en Colombia ha tenido un incremento del 88.5%. Sin embargo, analistas advierten que, aunque hoy el trabajador recibe más de un millón de pesos, el costo de los servicios, los alimentos y la vivienda —que suben indexados al mínimo— han hecho que la sensación de “bienestar” sea similar o incluso más apretada que en 2016.

Mientras Nacional celebra su título con un mínimo que ya roza los 1.5 millones (con subsidio), los hinchas del Medellín esperan que su próxima estrella no llegue cuando el salario mínimo —como proyectan algunos sectores para el futuro cercano— alcance los 2 millones de pesos, cifra que ya genera intensos debates políticos y económicos en el país.

