Resumen: El influencer Yeferson Cossio fue señalado por promocionar un proyecto de loteo en Acacías que no cuenta con licencia urbanística, según advirtió la Alcaldía de Acacías. Las autoridades alertaron sobre los riesgos legales y económicos para quienes inviertan, mientras crece la polémica en redes y el creador de contenido aún no responde de fondo a los señalamientos.

¡En el ojo del huracán! Yeferson Cossio envuelto en polémica por promocionar proyecto ilegal en Acacías

El nombre de Yeferson Cossio vuelve a generar polémica tras una advertencia oficial emitida por la Alcaldía de Acacías, relacionada con la promoción de un proyecto inmobiliario sin los permisos requeridos.

La alerta surgió luego de que la administración municipal detectara la difusión en redes sociales del denominado “Proyecto Damasco”, una iniciativa de loteo que, según confirmaron, no cuenta con licencia urbanística ni aval de la Secretaría de Planeación y Vivienda.

Proyecto bajo la lupa de las autoridades

En su pronunciamiento, la Alcaldía de Acacías fue clara sobre la situación jurídica del proyecto. Según explicó la administración, en los últimos días se ha difundido contenido publicitario en redes sociales promovido por influencers sobre proyectos de loteo en el municipio, entre ellos el denominado “Proyecto Damasco”.

En ese contexto, precisaron: “Al respecto, la Administración Municipal se permite aclarar que este proyecto no cuenta con licencia urbanística expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, requisito obligatorio según la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial”.

Además, la entidad indicó que el predio presenta irregularidades. En el comunicado señalaron: “Asimismo, se informa que sobre el predio en mención existe una medida de sellamiento impuesta por la Inspección Primera de Policía, debido al desarrollo de actividades sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

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El caso tomó fuerza por la participación de figuras digitales en la promoción del proyecto. Entre ellas, Cossio y otros creadores de contenido que difundieron la oferta de estos terrenos en Acacías, Meta.

Riesgos para compradores e impacto digital

Las autoridades advirtieron que este tipo de proyectos puede representar consecuencias graves para los ciudadanos. “La promoción y comercialización de este tipo de proyectos sin el lleno de los requisitos legales puede generar graves riesgos para la ciudadanía, tales como la pérdida de la inversión, dificultades para acceder a servicios públicos, problemas en la legalización de los predios y sanciones administrativas, incluyendo multas y órdenes de demolición”.

Además, recalcaron que el predio ya cuenta con medidas restrictivas, lo que incrementa la incertidumbre sobre su viabilidad legal y urbanística.

La administración también hizo un llamado directo a quienes promocionan este tipo de iniciativas en redes sociales. “Se hace un llamado a quienes promocionan este tipo de iniciativas en medios digitales para que actúen con responsabilidad y verifiquen la legalidad de la información que difunden”.

Finalmente, insistieron en la importancia de la verificación previa antes de invertir. “La Alcaldía invita a la comunidad a verificar previamente cualquier proyecto inmobiliario ante la Secretaría de Planeación y Vivienda antes de realizar inversiones, con el fin de proteger su patrimonio”.

Hasta el momento, Yeferson Cossio no ha dado una respuesta de fondo frente a estos señalamientos, mientras crece la atención sobre el caso en redes sociales.