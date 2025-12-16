Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las exequias de los estudiantes del Liceo Antioqueño fallecidos en el accidente se llevan a cabo hoy, 16 de diciembre de 2025, distribuidas en cuatro sedes principales: Los Olivos, Campos de Paz, Villanueva y Barbosa, con un caso aún por confirmar. Para facilitar el acompañamiento de la comunidad, se ha dispuesto transporte en bus hacia las salas de Villanueva y Campos de Paz en horarios de 9:00 a. m. y 11:00 a. m.

En diferentes lugares: así será la velación de los 16 jóvenes que murieron en el accidente en Remedios

Tras la conmoción que sacudió al departamento por el siniestro vial ocurrido en la vía a Remedios, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y las familias de las víctimas se preparan para la jornada más difícil: la despedida final. Para este martes 16 de diciembre de 2025, se ha organizado un cronograma de velación distribuido en diferentes camposantos del Valle de Aburrá y municipios aledaños, buscando dar orden al masivo acompañamiento ciudadano.

Las exequias de los jóvenes, cuya celebración de grado terminó en una dolorosa tragedia, se llevarán a cabo de manera simultánea en cuatro puntos principales.

Distribución de las salas de velación

Según la información oficial compartida por la institución educativa y los familiares, así quedaron distribuidos los servicios fúnebres para hoy:

Campos de Paz: En este cementerio se concentrará el grupo más numeroso. Allí serán despedidos Juan Andrés Hincapié, Mariana Upegui Escobar, Mateo Castaño López y Paulina Anduquía Builes. Se informó además que las velaciones de Laura Salazar y Susana Arango Mejía iniciaron desde el día de ayer, 15 de diciembre.

Los Olivos: En esta sede funeraria se rendirá homenaje a cinco de los estudiantes: Daniel Arismendy Fernández, José Manuel Orrego Palacio, María Camila Pérez Sánchez, María Fernanda Londoño Jiménez y Valeria López Estrada.

Villanueva (Catedral): Allí reposarán los cuerpos de Mathías Berrío Cardona, Mariana Galvis Arias y Geraldine Yepes.

Barbosa: En este municipio del norte del Valle de Aburrá se realizarán las exequias de Sara Escobar Mera.

Por otro lado, la familia de Carlos Cardona Arrázola ha comunicado que los detalles de su velación aún están por confirmar.

Logística para el acompañamiento

Entendiendo el impacto colectivo de este suceso y la intención de compañeros y vecinos de acompañar a las familias, se ha dispuesto un servicio especial de transporte.

Varios buses saldrán hoy en dos horarios, a las 9:00 a. m. y a las 11:00 a. m., con el objetivo de trasladar a los asistentes hacia las salas de velación de Villanueva y Campos de Paz, facilitando así la movilidad en medio del luto que hoy cubre a las calles de Bello.

