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    ¡En costales y listos para vender! Incautan 117 kilos de marihuana durante operativo en Bello

    El cargamento fue ubicado gracias a información suministrada por la ciudadanía durante labores de patrullaje en el barrio París.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡En costales y listos para vender! Incautan 117 kilos de marihuana durante operativo en Bello
    ¡En costales y listos para vender! Incautan 117 kilos de marihuana durante operativo en Bello

    Resumen: La Policía Nacional incautó 117 kilogramos de marihuana distribuidos en 234 paquetes durante un operativo en el barrio París, en Bello. El cargamento fue ubicado gracias a información de la ciudadanía y, además de la droga, las autoridades decomisaron un celular que será analizado como parte de la investigación para identificar a los responsables.

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    Un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Bello permitió sacar de circulación un cargamento de marihuana que era transportado en un vehículo. En total, las autoridades incautaron 117 kilogramos del estupefaciente, distribuidos en 234 paquetes que estaban ocultos en tres costales.

    El procedimiento se llevó a cabo en el barrio París, como parte de las labores de patrullaje, prevención y control que realizan los uniformados en distintos sectores del norte del Valle de Aburrá.

    Una llamada de la comunidad permitió ubicar el vehículo

    De acuerdo con la información entregada por la Policía, el operativo fue posible gracias a un reporte realizado por la ciudadanía, mediante el cual se alertó sobre la presencia de dos personas que estarían movilizando varios costales con contenido sospechoso hacia un vehículo.

    Con esos datos, los uniformados se desplazaron hasta el lugar señalado y realizaron la verificación del automotor.

    Durante la inspección encontraron tres costales que almacenaban un total de 234 paquetes de marihuana, cuyo peso alcanzó los 117 kilogramos.

    Según las autoridades, el procedimiento se desarrolló sin que se presentaran confrontaciones y las personas involucradas quedaron a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

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    El celular será analizado por los investigadores

    Además del cargamento de droga, durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular que ahora hace parte de los elementos materiales de la investigación.

    De acuerdo con la Policía, el dispositivo será sometido a un análisis técnico-forense con el propósito de obtener información que permita identificar a otros posibles responsables, establecer rutas de distribución y determinar eventuales vínculos con estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

    Las labores investigativas continuarán bajo la coordinación de las autoridades competentes.

    La droga quedó en poder de la Fiscalía

    Tras concluir el operativo, los 117 kilogramos de marihuana y los demás elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente.

    Sobre el resultado del procedimiento, el teniente coronel José Mazo destacó el impacto de esta incautación en la lucha contra el narcotráfico.

    «Evitamos que esta sustancia fuera distribuida en las calles y continuamos afectando las economías ilegales que financian las estructuras criminales».

    Con este operativo, las autoridades buscan seguir debilitando las redes dedicadas al tráfico de drogas y evitar que grandes cantidades de estupefacientes lleguen a ser comercializadas en distintos sectores del área metropolitana.


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