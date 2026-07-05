Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía Nacional incautó 117 kilogramos de marihuana distribuidos en 234 paquetes durante un operativo en el barrio París, en Bello. El cargamento fue ubicado gracias a información de la ciudadanía y, además de la droga, las autoridades decomisaron un celular que será analizado como parte de la investigación para identificar a los responsables.

¡En costales y listos para vender! Incautan 117 kilos de marihuana durante operativo en Bello

Un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Bello permitió sacar de circulación un cargamento de marihuana que era transportado en un vehículo. En total, las autoridades incautaron 117 kilogramos del estupefaciente, distribuidos en 234 paquetes que estaban ocultos en tres costales.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio París, como parte de las labores de patrullaje, prevención y control que realizan los uniformados en distintos sectores del norte del Valle de Aburrá.

Una llamada de la comunidad permitió ubicar el vehículo

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el operativo fue posible gracias a un reporte realizado por la ciudadanía, mediante el cual se alertó sobre la presencia de dos personas que estarían movilizando varios costales con contenido sospechoso hacia un vehículo.

Con esos datos, los uniformados se desplazaron hasta el lugar señalado y realizaron la verificación del automotor.

Durante la inspección encontraron tres costales que almacenaban un total de 234 paquetes de marihuana, cuyo peso alcanzó los 117 kilogramos.

🚨La Policía Metropolitana incautó 117 kilos de marihuana en el barrio París, de Bello, que presuntamente iban a ser distribuidos en el norte del Valle de Aburrá. La droga, transportada en un vehículo, estaba distribuida en 234 paquetes; además, fue incautado un celular que será… pic.twitter.com/0Fyle5NFwM — Periódico Habitante Siete (@Habitantesiete) July 5, 2026

Según las autoridades, el procedimiento se desarrolló sin que se presentaran confrontaciones y las personas involucradas quedaron a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

Esto le podría interesar: ¡Alerta en Manrique! Más de 90 familias deberán abandonar sus viviendas por riesgo de inundación

El celular será analizado por los investigadores

Además del cargamento de droga, durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular que ahora hace parte de los elementos materiales de la investigación.

De acuerdo con la Policía, el dispositivo será sometido a un análisis técnico-forense con el propósito de obtener información que permita identificar a otros posibles responsables, establecer rutas de distribución y determinar eventuales vínculos con estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Las labores investigativas continuarán bajo la coordinación de las autoridades competentes.

La droga quedó en poder de la Fiscalía

Tras concluir el operativo, los 117 kilogramos de marihuana y los demás elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente.

Sobre el resultado del procedimiento, el teniente coronel José Mazo destacó el impacto de esta incautación en la lucha contra el narcotráfico.

«Evitamos que esta sustancia fuera distribuida en las calles y continuamos afectando las economías ilegales que financian las estructuras criminales».

Con este operativo, las autoridades buscan seguir debilitando las redes dedicadas al tráfico de drogas y evitar que grandes cantidades de estupefacientes lleguen a ser comercializadas en distintos sectores del área metropolitana.