Resumen: La Alcaldía notificó a los residentes sobre la necesidad de evacuar los inmuebles de manera definitiva.

¡Alerta en Manrique! Más de 90 familias deberán abandonar sus viviendas por riesgo de inundación

Un total de 45 viviendas ubicadas en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental recibieron orden de evacuación definitiva luego de que las autoridades identificaran un alto nivel de riesgo por su cercanía con la quebrada La Mansión. La medida impacta a más de 90 hogares que ahora deberán abandonar los inmuebles donde residen.

La decisión se basa en un informe técnico elaborado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), en el que se advierte que el sector presenta condiciones que podrían representar un peligro para quienes permanecen allí, debido a la posibilidad de inundaciones o movimientos en masa.

El riesgo fue identificado tras la evaluación técnica

De acuerdo con el análisis realizado por el DAGRD, las edificaciones incluidas en la medida se encuentran en una zona donde las condiciones del terreno y la cercanía con la quebrada incrementan el riesgo para sus habitantes.

La situación cobra especial relevancia porque durante el primer semestre de este año el desbordamiento de la quebrada La Mansión dejó más de 50 familias afectadas en este mismo sector, una emergencia que llevó a las autoridades a profundizar las evaluaciones sobre las viviendas cercanas al afluente.

Con base en esos estudios, la Alcaldía notificó a los residentes sobre la necesidad de evacuar los inmuebles de manera definitiva.

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Los habitantes piden una solución de vivienda

Aunque la comunidad ya fue notificada de la medida, varios habitantes han expresado su preocupación por las dificultades que implica abandonar sus viviendas. Entre las principales inquietudes están la falta de una alternativa habitacional definitiva, el temor a perder el patrimonio construido durante años y la incertidumbre sobre el futuro de sus familias.

Los residentes también han manifestado que, si bien conocen el riesgo identificado por las autoridades, muchos aseguran no contar con otro lugar al que puedan trasladarse de manera permanente, por lo que solicitan soluciones que les permitan afrontar el proceso de evacuación con mayores garantías.

La Alcaldía ofreció subsidios de vivienda

Frente a la medida de evacuación, la Administración Distrital informó que las familias cobijadas por la orden podrán acceder a subsidios de vivienda con el propósito de facilitar su traslado una vez abandonen los inmuebles.

Mientras avanza el proceso de evacuación, las autoridades mantienen la recomendación de desalojar las edificaciones incluidas en el informe técnico, al considerar que permanecer en ellas representa un riesgo para la integridad de quienes habitan en la zona cercana a la quebrada La Mansión.