¡En casa hay que ganar! Convocados del DIM para el juego contra el Deportes Tolima

    El DIM de Alejandro Restrepo busca sus primeros puntos ante Deportes Tolima esta noche en el Atanasio por la liga

    Publicado por: Alejandro Rincón

    El DIM de Alejandro Restrepo busca sus primeros puntos ante Deportes Tolima esta noche en el Atanasio por la liga. Foto: DIM
    Resumen: El Independiente Medellín, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, se prepara para recibir al Deportes Tolima esta noche a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot con la urgencia de sumar sus primeros puntos tras dos derrotas iniciales. Para este debut como local en el semestre, el estratega convocó a un grupo de 20 jugadores, destacando nombres como Chaux, Ortíz, Fydriszewski y el regreso de Daniel Cataño, con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla (puesto 18) y revertir la presión que rodea al equipo

    Alejandro Restrepo anunció el grupo de convocados con los que el DIM recibirá al Deportes Tolima esta noche en el Atanasio Girardot.

    Este será el primer partido del rojo de la montaña en casa durante este semestre, un año que ha empezado para el Equipo del Pueblo, con dos derrotas consecutivas.

    Para este juego, fueron convocados Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla, José Ortíz, Marlon Balanta y Leyser Chaverra.

    Adicionalmente, fueron llamados por Restrepo Esneyder Mena, Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrío y Alexis Serna.

    Restrepo, sabiendo que la presión cada vez es más alta, también llamó para este juego a Halam Loboa, Juan Viveros y Malcom Palacios.

    Finalmente, también fueron convocados Jhon Montaño, Géronimo Mancilla, Daniel Cataño, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.

    El ‘Poderoso’ se encuentra en el puesto 18 sin puntos tras las derrotas contra Deportivo Pasto y Deportivo Cali.

    El partido en el coloso de la 74 se jugará desde las 8:30 de la noche.}

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


