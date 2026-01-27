¡En casa hay que ganar! Convocados del DIM para el juego contra el Deportes Tolima

Resumen: El Independiente Medellín, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, se prepara para recibir al Deportes Tolima esta noche a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot con la urgencia de sumar sus primeros puntos tras dos derrotas iniciales. Para este debut como local en el semestre, el estratega convocó a un grupo de 20 jugadores, destacando nombres como Chaux, Ortíz, Fydriszewski y el regreso de Daniel Cataño, con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla (puesto 18) y revertir la presión que rodea al equipo