Alejandro Restrepo anunció el grupo de convocados con los que el DIM recibirá al Deportes Tolima esta noche en el Atanasio Girardot.
Este será el primer partido del rojo de la montaña en casa durante este semestre, un año que ha empezado para el Equipo del Pueblo, con dos derrotas consecutivas.
Para este juego, fueron convocados Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla, José Ortíz, Marlon Balanta y Leyser Chaverra.
Adicionalmente, fueron llamados por Restrepo Esneyder Mena, Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrío y Alexis Serna.
¡En casa hay que ganar! Convocados del DIM para el juego contra el Deportes Tolima
Restrepo, sabiendo que la presión cada vez es más alta, también llamó para este juego a Halam Loboa, Juan Viveros y Malcom Palacios.
Finalmente, también fueron convocados Jhon Montaño, Géronimo Mancilla, Daniel Cataño, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.
El ‘Poderoso’ se encuentra en el puesto 18 sin puntos tras las derrotas contra Deportivo Pasto y Deportivo Cali.
El partido en el coloso de la 74 se jugará desde las 8:30 de la noche.}
