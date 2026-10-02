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Resumen: Alias 'Terry' era reconocido en la subregión del Suroeste antioqueño por su accionar sanguinario. Las autoridades lo señalan de cometer múltiples crímenes atroces en la zona, destacándose por la decapitación (degollamiento) de varias de sus víctimas.

En «bolsa blanca» presenta el presidente a «terry», sanguinario terrorista que decapitaba a sus víctimas en el suroeste antioqueña

A través de sus canales oficiales, Abelardo De La Espriella compartió imágenes que confirman la muerte de alias ‘Terry’ o ‘Keiner’, junto a otros dos presuntos integrantes de estructuras criminales, quienes fueron neutralizados en recientes operaciones de la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia.

Evidencia del operativo donde fue abatido alias «terry»

En el reporte difundido, el mandatario presentó fotografías de los cuerpos de los abatidos en bolsas blancas, ratificando el resultado letal de la ofensiva militar contra este cabecilla.

Alias ‘Terry’ era reconocido en la subregión del Suroeste antioqueño por su accionar sanguinario. Las autoridades lo señalan de cometer múltiples crímenes atroces en la zona, destacándose por la decapitación (degollamiento) de varias de sus víctimas.

Acompañando el registro visual, De La Espriella exaltó la labor de las autoridades para dar de baja a quienes calificó de «narcoterroristas», y sentenció el contundente resultado operativo con la frase: «¡Bienvenidos a la Patria Milagro!».

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La publicación sirve como confirmación visual del operativo conjunto desarrollado por el Ejército y la Policía que buscaba desarticular las finanzas y el accionar armado en esta subregión del departamento.