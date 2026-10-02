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    Golpe al Clan del Golfo en el suroeste antioqueño: abatido alias «Terry», señalado cabecilla y autor de atroces crímenes

    A «terry» se le señala de cometer crímenes atroces en la zona, incluyendo la decapitación de varias de sus víctimas

    Publicado por: SoloDuque

    alias terry dado de baja en el suroeste antioqueño
    Golpe al Clan del Golfo en el suroeste antioqueño: abatido alias «Terry», señalado cabecilla y autor de atroces crímenes

    Resumen: Abelardo De La Espriella calificó el hecho como un duro golpe al narcoterrorismo y a las finanzas de la organización, advirtiendo que el Estado continuará persiguiendo a estas estructuras para liberar a las comunidades de la extorsión. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que las operaciones continúan en desarrollo.

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    Minuto30.com .- Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía en la subregión del Suroeste antioqueño dejó como resultado la neutralización de Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias ‘Terry’ o ‘Keiner’, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

    Alias ‘Terry’ coordinaba las rentas del narcotráfico, el cobro de extorsiones y el desplazamiento forzado en los municipios de Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Además, se le señala de cometer crímenes atroces en la zona, incluyendo la decapitación de varias de sus víctimas.

    Homicidio de futbolista

    A este cabecilla se le atribuye la presunta autoría material del asesinato de Andrés Felipe Herrera Quiroz, un reconocido futbolista de la región que fue atacado a disparos en la puerta de su vivienda en Jardín.

    Lea también: Conozca al nuevo coronel experto en aviación e inteligencia que asumirá las riendas de la Policía en Antioquia

    La información preliminar de las autoridades indica que durante esta ofensiva también habrían sido neutralizados otros dos presuntos integrantes de la estructura criminal.

    El presidente se congratula con la baja de «Terry»

    Abelardo De La Espriella calificó el hecho como un duro golpe al narcoterrorismo y a las finanzas de la organización, advirtiendo que el Estado continuará persiguiendo a estas estructuras para liberar a las comunidades de la extorsión. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que las operaciones continúan en desarrollo.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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