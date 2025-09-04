Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Esteban G. M. (51), un hombre que había sido denunciado por actos sexuales con una menor de 14 años el día anterior, fue hallado muerto con disparos dentro de una vivienda en el barrio Belencito de Medellín. Las autoridades investigan si el homicidio está relacionado con la denuncia.

En Belencito mataron a un hombre que al parecer lo habían denunciado por abuso sexual contra una niña

En la tarde del pasado miércoles, 3 de septiembre, las autoridades confirmaron el homicidio de Esteban G. M., un hombre de 51 años que fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Belencito, en la calle 35D con carrera 108B.

Según pudo conocer Minuto30, los hechos se presentaron sobre las 3:30 de la tarde del pasado miércoles. Al parecer, vecinos escucharon disparos, por lo que llamaron a las autoridades y allí fue cuando, dentro de una vivienda, encontraron el cuerpo sin vida de este hombre.

Lo llamativo del caso es que, tan solo un día antes, el señor había sido denunciado por actos sexuales con una menor de 14 años. Según el expediente de las autoridades, la denuncia se radicó el pasado martes, 2 de septiembre.

Le puede interesar: Medellín ofrece oportunidades educativas para jóvenes en las ferias ‘Siguiente Nivel en tu Territorio’

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Al parecer, el hombre habría cometido el delito con una familiar de su pareja sentimental, pero ese caso estaba siendo investigado.

Ahora las autoridades deben investigar si esa denuncia tendría que ver con el homicidio de Esteban.

En Belencito mataron a un hombre que al parecer lo habían denunciado por abuso sexual contra una niña