En Aranjuez hallaron cuerpo envuelto en plástico similar al del Popular 2 ¿lanzado del mismo carro gris?

Minuto30.com .- La noche del viernes 23 de enero confirmó lo que muchos habitantes del nororiente de Medellín temían: la aparición de un patrón criminal sistemático y macabro. En un hecho que guarda similitudes exactas con el hallazgo registrado horas antes en el sector de Popular 2, las autoridades reportaron el hallazgo de un nuevo cuerpo sin vida en el barrio Berlín, jurisdicción de Aranjuez.

Este segundo caso, ocurrido bajo el mismo modus operandi, ha encendido las alarmas de los organismos de inteligencia, sugiriendo un posible conflicto interno o una purga entre estructuras delincuenciales que operan en las comunas 1 y 4.

El mismo patrón: Un vehículo gris y plástico vinipel en la cabeza

Este suceso se reportó en la Calle 95 con Carrera 46A. Según versiones extraoficiales, un vehículo de color gris —característica que coincide con el reporte del Popular 2— se detuvo momentáneamente para arrojar un bulto a un costado de la vía antes de emprender la huida a alta velocidad.

Vecinos dieron aviso y las autoridades confirmaron la escena: un hombre joven yacía sin vida con su cabeza completamente envuelta en plástico tipo vinipel. La rigurosidad del envoltorio impidió que los agentes determinaran de forma inmediata las causas de la muerte o el tipo de heridas recibidas, un sello característico de los crímenes por encargo de los últimos días en la ciudad.

Inspección técnica: Víctima sin identificar

Su muerte quedo como “homicidio por establecer”, debido a que el cuerpo no presentaba lesiones visibles a simple vista por la protección del plástico.

El cuerpo no identificado, de aproximada entre 20 y 25 años, sería de contextura delgada, según versiones extraoficiales.

la víctima vestía ropa negro, pero no se le halló calzado. Su cabeza estaba envuenlta en vinipel transparente.

¿Qué está pasando en el nororiente?

La similitud entre el caso de Popular 2 y este hallazgo en Aranjuez no parece ser una coincidencia. Llaman la atención tres detalles:

El carro gris para abandonar cuerpos en vía pública.

El envoltorio de la cabeza en plástico, que en la jerga criminal suele utilizarse para evitar el rastro de sangre en el vehículo o como un mensaje de “silenciamiento”.

Ambos crímenes impactan la zona nororiental, un corredor estratégico para diversas bandas locales.

Los móviles de este crimen son materia de investigación. Se espera que Medicina Legal determine en las próximas horas si la causa de muerte fue asfixia mecánica o heridas de proyectil de arma de fuego.