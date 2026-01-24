Sector en que un cuerpo con vinipel en la cabeza fue aventado de un carro. Foto Cortesía

¡Lo lanzaron de un carro gris! Hallan cuerpo con la cabeza envuelta en plástico en el Popular 2

Minuto30.com .- La noche del viernes 23 de enero, el silencio del sector Popular 2 se vio interrumpido por un hecho violento. Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue arrojado desde un vehículo en movimiento, dejando al descubierto una nueva escena de criminalidad con sevicia.

Eran aproximadamente las 10:28 p. m. cuando se registró una escena estremecedora. Versiones extraoficiales apuntan a que desde un vehículo particular de color gris, de manera repentina, sus ocupantes arrojaron un bulto a un costado de la vía y emprendieron la huida a alta velocidad.

Al acercarse, la comunidad descubrió que se trataba del cuerpo de un hombre. De inmediato, fue alertada la policía quienes se desplazaron al lugar, confirmando que la víctima no presentaba signos vitales.

“Vinipel” en la cabeza

Testigos notaron un detalle perturbador: el hoy occiso tenía la cabeza completamente envuelta en plástico tipo vinipel.

Además contaron que, debido al estado del cuerpo, el caso ha sido catalogado inicialmente como un homicidio por establecer.

Sobre la identidad de la víctima, se pudo establecer que se trata de un hombre de contextura delgada y tez trigueña, cuya edad oscilaría entre los 25 y 30 años; al momento del hallazgo, el joven vestía una sudadera negra y zapatos blancos, pero se encontraba sin camiseta y no portaba identificación.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se determinará la causa exacta de la muerte y establecer su plena identidad.

