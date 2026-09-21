Emvarias lamenta profundamente el trágico fallecimiento del operario Jonatan Ocampo, en accidente de San Cristóbal

Resumen: El accidente fatal ocurrió mientras el operario adelantaba sus tareas habituales de recolección de residuos en el sector El Uvito
Minuto30.com .- Emvarias Grupo EPM expresó su profundo pesar y extendió sus condolencias tras confirmarse la muerte de Jonatan Ocampo García, un joven operario de recolección que perdió la vida en un lamentable accidente mientras cumplía con sus labores.
A través de su pronunciamiento oficial, la entidad destacó los siguientes puntos sobre la tragedia:
El accidente fatal ocurrió mientras el operario adelantaba sus tareas habituales de recolección de residuos en el sector El Uvito, jurisdicción del corregimiento de San Cristóbal en Medellín.
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Ocampo García prestaba sus servicios operativos a Emvarias a través de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad aliada y contratista del grupo.
Las directivas de Emvarias indicaron que, por respeto y rigor, se encuentran a la espera del reporte oficial por parte de la Fundación Universidad de Antioquia. Una vez cuenten con la información precisa sobre las causas y circunstancias exactas del accidente, la compartirán de manera oportuna.
Emvarias lamenta la muerte de Jonatan Ocampo García
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