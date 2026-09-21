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    Emvarias lamenta profundamente el trágico fallecimiento del operario Jonatan Ocampo, en accidente de San Cristóbal

    El accidente fatal ocurrió mientras el operario adelantaba sus tareas habituales de recolección de residuos en el sector El Uvito

    Publicado por: SoloDuque

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    Emvarias lamenta profundamente el trágico fallecimiento del operario Jonatan Ocampo, en accidente de San Cristóbal

    Resumen: El accidente fatal ocurrió mientras el operario adelantaba sus tareas habituales de recolección de residuos en el sector El Uvito

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    Minuto30.com .- Emvarias Grupo EPM expresó su profundo pesar y extendió sus condolencias tras confirmarse la muerte de Jonatan Ocampo García, un joven operario de recolección que perdió la vida en un lamentable accidente mientras cumplía con sus labores.

    A través de su pronunciamiento oficial, la entidad destacó los siguientes puntos sobre la tragedia:

    El accidente fatal ocurrió mientras el operario adelantaba sus tareas habituales de recolección de residuos en el sector El Uvito, jurisdicción del corregimiento de San Cristóbal en Medellín.

    En contexto: Tragedia sobre el asfalto: operario murió arrollado por camión de basura en Medellín

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    Ocampo García prestaba sus servicios operativos a Emvarias a través de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad aliada y contratista del grupo.

    Las directivas de Emvarias indicaron que, por respeto y rigor, se encuentran a la espera del reporte oficial por parte de la Fundación Universidad de Antioquia. Una vez cuenten con la información precisa sobre las causas y circunstancias exactas del accidente, la compartirán de manera oportuna.

    Emvarias lamenta la muerte de Jonatan Ocampo García

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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