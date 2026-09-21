Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Tragedia sobre el asfalto: operario murió arrollado por camión de basura en Medellín

    Operario perdió la vida tras ser arrollado por un camión recolector en San Cristóbal. Las autoridades investigan las causas del fatal accidente.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia sobre el asfalto: operario murió arrollado por camión de basura en Medellín
    Foto de archivo.
    Tragedia sobre el asfalto: operario murió arrollado por camión de basura en Medellín

    Resumen: Un operario de Emvarias murió tras ser arrollado por un camión recolector en la vereda El Uvito, San Cristóbal. Las autoridades investigan el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una trágica jornada enluta este lunes 21 de septiembre tras confirmarse el fallecimiento de un operario de la empresa Emvarias, quien perdió la vida en medio de las labores de recolección de residuos.

    El lamentable accidente se registró sobre las 9:00 de la mañana en el corregimiento de San Cristóbal, específicamente en la vereda El Uvito, sobre la calle 70 con la carrera 153.

    Según los datos preliminares entregados por las autoridades, el trabajador se vio involucrado en un choque con un camión recolector, cayendo presuntamente del automotor para ser alcanzado por las llantas traseras, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en el sitio de los hechos.

    La vía principal de acceso a este sector rural permaneció completamente cerrada mientras las autoridades de movilidad adelantaban la inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias físicas para esclarecer con exactitud cómo se produjo el siniestro.

    Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha trascendido oficialmente debido a las labores urgentes que se adelantan en la zona.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Por su parte, directivos de Emvarias señalaron a través de un comunicado preliminar que se encuentran a la espera de los informes de las autoridades competentes para emitir un pronunciamiento formal y brindar detalles sobre la trayectoria del operario dentro de la organización.

    Lea también: ¡A la lata por la ciclorruta en Llanogrande! Camioneta por poco arrolla a varios ciclistas por hacerle quite al taco

    Las investigaciones continúan abiertas para determinar posibles responsabilidades mientras la comunidad y los compañeros de trabajo lamentan la pérdida en medio de las difíciles condiciones que afronta el gremio en las calles.

    Más noticias de Medellín

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.