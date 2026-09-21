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Resumen: Un operario de Emvarias murió tras ser arrollado por un camión recolector en la vereda El Uvito, San Cristóbal. Las autoridades investigan el caso.

Tragedia sobre el asfalto: operario murió arrollado por camión de basura en Medellín

Una trágica jornada enluta este lunes 21 de septiembre tras confirmarse el fallecimiento de un operario de la empresa Emvarias, quien perdió la vida en medio de las labores de recolección de residuos.

El lamentable accidente se registró sobre las 9:00 de la mañana en el corregimiento de San Cristóbal, específicamente en la vereda El Uvito, sobre la calle 70 con la carrera 153.

Según los datos preliminares entregados por las autoridades, el trabajador se vio involucrado en un choque con un camión recolector, cayendo presuntamente del automotor para ser alcanzado por las llantas traseras, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en el sitio de los hechos.

La vía principal de acceso a este sector rural permaneció completamente cerrada mientras las autoridades de movilidad adelantaban la inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias físicas para esclarecer con exactitud cómo se produjo el siniestro.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha trascendido oficialmente debido a las labores urgentes que se adelantan en la zona.

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Por su parte, directivos de Emvarias señalaron a través de un comunicado preliminar que se encuentran a la espera de los informes de las autoridades competentes para emitir un pronunciamiento formal y brindar detalles sobre la trayectoria del operario dentro de la organización.

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Las investigaciones continúan abiertas para determinar posibles responsabilidades mientras la comunidad y los compañeros de trabajo lamentan la pérdida en medio de las difíciles condiciones que afronta el gremio en las calles.

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