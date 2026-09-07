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Resumen: De La Espriella se reunirá en Barranquilla con el secretario de Estado Marco Rubio durante una cumbre bilateral estratégica.

Narcoterrorismo y seguridad: Estos son los temas centrales de la reunión entre Abelardo De La Espriella y Marco Rubio

La capital del departamento del Atlántico se alista para albergar el primer encuentro de alto perfil diplomático entre la administración colombiana saliente de las recientes elecciones y una representación de la Casa Blanca.

El jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bulla, atenderán en la sede presidencial de la ciudad al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un momento crucial para la agenda exterior del país.

La cita bilateral abordará temas de trascendencia estratégica para ambas naciones, entre los que destacan la seguridad continental, el intercambio económico, el combate coordinado contra el narcoterrorismo y los esquemas de asistencia humanitaria para atender las afectaciones provocadas por el sismo registrado el 10 de agosto.

Durante esta importante cumbre, las comitivas oficiales buscarán robustecer los lazos de cooperación institucional e identificar nuevas materias de articulación conjunta frente a las problemáticas que condicionan la estabilidad regional.

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El arribo del alto diplomático norteamericano a suelo colombiano se enmarca en un recorrido por el hemisferio programado del 8 al 10 de septiembre, el cual contempla además escalas de trabajo en Ecuador y Perú.

De esta manera, el Ejecutivo nacional prevé ratificar las alianzas históricas con Washington en un escenario de trabajo diseñado para elevar los compromisos en defensa e inversión social.

Las autoridades locales y los equipos de protocolo ultimaron los preparativos de logística para el desarrollo de esta jornada internacional.

Con la presencia de las delegaciones en la capital atlanticense, se dará inicio a las mesas temáticas en una cumbre que marcará el rumbo de las relaciones interamericanas.

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