En las últimas horas los empresarios que se encargaron de organizar el concierto de Cristian Nodal en el Atanasio Girardot de Medellín, anunciaron que devolverán el dinero a quienes asistieron al evento, luego de que el cantante, quien era el artista principal de la noche, no se presentara. Lamentablemente todo finalizó en medio de desmanes.

Pese a que los empresarios manifestaron que no tienen conocimiento de la causa final de la inasistencia de Nodal, la versión que compartieron es que se encontraban atentos al vuelo del artista y hasta las 8:00 de la noche tenían entendido que ya viajaba, no obstante, afirman, alrededor de las 12 de la noche les informaron que no cantaría, porque aparte de todo, el avión había sufrido fallas técnicas debido al clima.

“Nosotros por contrato teníamos que él tenía que haber arribado a la ciudad de Medellín por lo menos en el día del show en horas del día para poder presentarse en un horario inicial 11:30 de la noche y que por cierto ya venía con algún retraso que traía bastante preocupación para nosotros como empresarios al no poder contar con una confirmación exacta en la llegada el avión”, indicó Allan Acosta, gerente de Alive Productions.

Así las cosas, aseguraron que están en conversaciones con la empresa que representa a Nodal y se encuentran buscando la solución para reintegrar los recursos, información que le puede generar tranquilidad a los asistentes que lo que más los cuestiona es si les van a devolver el dinero que invirtieron en el espectáculo o no.

“Lo que tenemos claro es que el dinero sí se va a retornar, eso no es una decisión que tengamos que tomar, es reprogramación o retorno de dinero, según lo que establece la superintendencia para estos casos donde el artista no llega al sitio y donde pasan estos casos de fuerza mayor”, afirmó Acosta, sin puntualizar fecha en la que se iniciará con dicha devolución del dinero.

Por ahora no hablan de demanda porque sería muy apresurado, pero aseguraron que existe la voluntad de responder a los 16.000 asistentes que realizaron la compra de cada boleta por las que se recaudaron 3.500 millones de pesos.