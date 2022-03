Los paisas quedaron totalmente indignados debido a que el cantante mexicano Christian Nodal no llegó al concierto que estaba programado para la noche del sábado, 26 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot.

El artista de música regional-mexicana iba a ser el protagonista de la noche pues se trataba de su gira ‘Forajido tour’ pero, nunca salió al escenario tras varias horas de espera en una noche pasada por lluvias.

Le puede interesar

El hecho provocó indignación en la mayoría de los asistentes, incluso muchos de ellos en medio de chiflidos, lanzaron las sillas que se encontraban en la zona de palcos en los escenarios.

En medio del fuerte aguacero que caía sobre el Atanasio, los organizadores proyectaron un vídeo de Nodal en el que pedía disculpas:

“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a ‘Medallo’ (Medellín) de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, manifestó el cantante.

Nodal dejó claro que allá se encontraba todo su equipo de trabajo y que los empresarios habían cumplido con todo: “Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable”, expresó.

Conforme a la información de los organizadores, el concierto de Christian Nodal en Medellín será reprogramado.

sabía que tenía que haber pasado algo para que Christian Nodal no apareciera, espero y la gente comprenda la situación, no paraba de llover. Esperemos que no se cancele el concierto definitivamente y lo muevan a otro día 🇨🇴🛐 pic.twitter.com/6WwIRqdIfN — TOV. (@carobv3) March 27, 2022