Empresario que atropelló a jóvenes en Santa Marta estaba en grado 3 de alcoholemia

Luego de conocerse la tragedia en la vía Gaira-Santa Marta, en donde seis jóvenes murieron cuando fueron atropellados por el empresario y excandidato al Concejo -Enrique Vives Caballero- quien se encontraba en estado de embriaguez, en las últimas horas se conoció que este hombre estaba en grado 3 de alcoholemia cuando se presentó el accidente.

Lo que se sabe del empresario que atropelló a los jóvenes

Y es que Caracol Radio tuvo acceso a las pruebas de alcoholemia que se le practicaron a este empresario después del accidente, en donde indican que fueron cuatro pruebas que se hicieron a diferentes horas y después de las 3:00 de la madrugada-

Las pruebas -según lo que halló el medio ya citado- indican que la primera fue practicada a las 3:08 a.m. y dio como resultado 174, que significa grado 3 de alcoholemia.

Luego, a las 3:16 a.m. se le realizó la segunda prueba que arrojó 160, continuando en grado 3. Después se le practicó una tercera y cuarta prueba, a las 3:44 am y 3:48 a.m. y las dos dan por encima de 155, todavía en grado 3.

Es de resaltar que, inicialmente, la Policía había informado que el empresario se encontraba en grado 2 de alcoholemia y que iba en exceso de velocidad en su camioneta.

En cuanto al empresario, también se conoció que tras el accidente, fue internado en una clínica, desde la cual se legalizó su captura, pues, al parecer, presentaba dolores abdominales por un shock postraumático y su defensa había apelado.

Sin embargo, en la audiencia de imputación de cargos su defensa solicitó desestimar su captura porque, «resulta lógico y coherente indicar que hay una lesión que manifiesta mi representado en su labio superior izquierdo, es claramente indicativa que sufrió una agresión en presencia de la autoridad», dijo.

Pero, en ese contexto, el fiscal expresó que «acudió a tiempo y lo protegió, lo salvaguardó de ello y en los actos urgentes firmó el acta de derechos del capturado, acta del buen trato».

El empresario sería imputado entonces por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio culposo, tras este accidente que cobró la vía de seis jóvenes entre los 15 y 19 años de edad, mientras que uno de 13 años se encuentra hospitalizado.

Además, se conoció que este empresario ya tenía dos comparendos por exceso de velocidad.

Tenemos en @6AMCaracol @CaracolRadio las pruebas de alcoholemia que le hicieron a Enrique Vives después del accidente. Hay 4 pruebas, a diferentes horas, todas después de las 3 de la mañana. ¿Qué muestran? 👇 Grado 3 de embriaguez 👇

