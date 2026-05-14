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    Cornare identificó al responsable del vertimiento en la quebrada La Marinilla

    Las autoridades ya identificaron el origen de la contaminación que cambió el color de la quebrada La Marinilla.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cornare identificó al responsable del vertimiento en la quebrada La Marinilla
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Cornare identificó al responsable del vertimiento en la quebrada La Marinilla

    Resumen: Cornare identificó al responsable del vertimiento en la quebrada La Marinilla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Después de varias horas de inspecciones y seguimiento en distintos puntos del municipio, las autoridades ambientales lograron establecer qué provocó la alteración en el agua de la quebrada La Marinilla, situación que durante la mañana de este jueves generó preocupación entre habitantes de Marinilla.

    La investigación fue adelantada por funcionarios de Cornare, junto con unidades de la Policía Ambiental, el Ejército y personal de la alcaldía, quienes realizaron recorridos para rastrear el punto exacto desde donde provenía el vertimiento.

    Según confirmó la autoridad ambiental, el origen de la contaminación estaría relacionado con una empresa dedicada a la fabricación de pinturas ubicada en el sector El Cordobés.

    De acuerdo con las verificaciones realizadas en el sitio, residuos y sobrantes de pintura habrían terminado en la quebrada La Marinilla luego de labores de limpieza de recipientes y canecas utilizadas en los procesos industriales.

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    El hecho provocó una coloración inusual en varios tramos de la fuente hídrica, lo que encendió las alarmas entre la comunidad y motivó la rápida reacción de los organismos ambientales y de seguridad.

    Tras identificar el punto de origen, Cornare advirtió que iniciará los respectivos procesos sancionatorios contra la empresa señalada por la afectación ambiental.

    Además, las autoridades continúan adelantando monitoreos para determinar el impacto que las sustancias vertidas pudieron generar sobre el ecosistema y las condiciones del agua en la quebrada La Marinilla.

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    Fotos sacadas de redes sociales.

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