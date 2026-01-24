Menú Últimas noticias
    Video

    ‘¡Estoy aburrido de cómo me humillan!’: Empleado de famosa cadena de pollo estalló en gritos por supuestos malos tratos

    En VIDEO muestra a un empleado de famosa cadena de pollo estallando por presuntas humillaciones en su puesto de trabajo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ‘¡Estoy aburrido de cómo me humillan!’: Empleado de famosa cadena de pollo estalló en gritos por supuestos malos tratos

    Resumen: Un video viral muestra a un empleado de Frisby en Ibagué denunciando humillaciones en su puesto de trabajo. Vea los detalles de la polémica en La Estación.

    

    La tranquilidad de la plazoleta de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué, se vio interrumpida por un episodio de crisis nerviosa.

    Un empleado de la reconocida cadena de pollos Frisby protagonizó un video que se ha vuelto viral, en el que, entre gritos y lágrimas, denuncia ser víctima de constantes humillaciones en su entorno de trabajo.

    “¡Estoy aburrido de cómo me humillan!”, gritaba el hombre desde el mostrador del establecimiento, mientras sus compañeros y clientes observaban con asombro.

    Este incidente de trabajo ha generado una ola de indignación en el departamento del Tolima, donde los ciudadanos exigen una intervención inmediata de las autoridades laborales.

    Ante la magnitud del escándalo, Efraín Valencia, gerente del centro comercial La Estación, señaló que la responsabilidad de emitir un pronunciamiento oficial recae directamente sobre la marca Frisby.

    Por su parte, la empresa, no ha emitido hasta el momento un comunicado que aclare qué detonó la reacción del empleado o si existían reportes previos de acoso laboral en esa sucursal específica.

    Mientras algunos usuarios en redes sociales defienden la trayectoria de la empresa, otros aseguran que este tipo de brotes son el resultado de cargas laborales excesivas y ambientes hostiles.

