Resumen: El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ha llegado al patio taller en Bosa, marcando el inicio de un proceso crucial. A partir de octubre, el vehículo será sometido a rigurosas pruebas estáticas y dinámicas para verificar todos sus sistemas antes de que, junto a los otros 28 trenes, pueda iniciar operaciones en el viaducto a partir de mayo de 2026.

¡Empieza la cuenta regresiva! El primer tren del Metro de Bogotá se alista para pruebas iniciales en octubre

La llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá marca un hito en la megaobra que transformará la movilidad de la capital. Con el vehículo ya instalado en el patio taller de Bosa, se da luz verde a una serie de rigurosas pruebas que, por primera vez, pondrán a prueba su funcionamiento antes de que se integre al viaducto.

Verificación y primeras pruebas

Antes de que el tren se mueva, un equipo de expertos del concesionario y la interventoría está a cargo del alistamiento. Actualmente, se concentran en finalizar el enganche de los seis vagones, incluyendo las conexiones mecánicas y eléctricas, además de los pasillos de intercirculación que permitirán a los pasajeros moverse entre ellos.

Esto le podría interesar: Cayó ‘La 57’: la banda que drogaba, golpeaba y extorsionaba en Bogotá

Una vez culminado este proceso y la limpieza del vehículo, se dará inicio a la fase de pruebas estáticas, programada para mediados de octubre. Durante esta etapa, se realizará una exhaustiva revisión de todos los sistemas clave del tren, como los de frenos, tracción, mando, control, iluminación y ventilación.

Pruebas dinámicas y de seguridad

Una vez superada la fase estática, se dará paso a las pruebas dinámicas. Con la ayuda de vehículos auxiliares, el tren será trasladado a una pista de pruebas de 905 metros, que contará con un tercer riel para energizarlo.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Todos queremos ver los trenes del Metro rodar por el viaducto , pero antes de que eso suceda el otro año , deben atravesar por varias pruebas ✅.

Conoce todo sobre este proceso en https://t.co/BXJ2zP3oaB #ElMetroAvanza porque #AquíSíPasa pic.twitter.com/4aH9sJJonC — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 22, 2025

En esta fase, se evaluará el rendimiento de los motores de tracción y el sistema de frenado, bajo estrictos protocolos de seguridad. Además, para garantizar su fiabilidad, se simularán tanto condiciones de operación normales como fallas, lo que permitirá a los ingenieros observar el comportamiento del tren ante cualquier eventualidad. Los sistemas de información al pasajero también serán verificados durante este periodo.

El protocolo de pruebas estáticas y dinámicas se repetirá con cada uno de los 29 trenes que, de forma progresiva, irán llegando a Bogotá. Una vez que los vehículos cuenten con la certificación necesaria, se dará inicio a las pruebas en el viaducto, un paso final y crucial que se proyecta para mayo de 2026.