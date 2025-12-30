Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Bogotá sacó la basura antes de 2026: más de mil toneladas fuera de ríos y canales

    Toneladas de basura salieron de ríos y canales en Bogotá antes de cerrar el año.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bogotá sacó la basura antes de 2026: más de mil toneladas fuera de ríos y canales
    Foto de Alcaldía de Bogotá.
    Bogotá sacó la basura antes de 2026: más de mil toneladas fuera de ríos y canales

    Resumen: Bogotá intensificó operativos de limpieza ambiental con retiro masivo de residuos en ríos, canales y sumideros durante la última semana de 2025.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En medio del cierre de año, Bogotá reforzó su estrategia de limpieza urbana con operativos especiales liderados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Aguas de Bogotá, en una intervención que buscó reducir riesgos ambientales y prevenir emergencias durante la temporada de lluvias.

    Como parte de la campaña “Por un 2026 más ordenado”, las entidades adelantaron jornadas intensivas de mantenimiento y extracción de residuos sólidos en diferentes puntos críticos de la capital.

    De acuerdo con el balance oficial, entre el 23 y el 29 de diciembre de 2025  intervinieron más de 11 kilómetros de canales, realizaron la limpieza de cerca de 650 sumideros y retiraron alrededor de 1.100 toneladas de desechos, entre escombros, basura doméstica y material vegetal.

    Estas labores se concentraron principalmente en zonas con alta acumulación de residuos, donde históricamente se han registrado taponamientos que afectan el sistema de drenaje y generan inundaciones.

    Alcaldía señaló que los operativos no solo mejoran la imagen de la ciudad, sino que cumplen un papel clave en la protección de fuentes hídricas y la reducción de riesgos para las comunidades.

    Lea también: ¡Urgente! Buscan a menor de 12 años desaparecida en Medellín; habría sido llevada por un hombre

    Las autoridades también insistieron en que una parte significativa de los residuos retirados proviene del arrojo ilegal de escombros y muebles en espacio público, una práctica que continúa generando impactos negativos en ríos, quebradas y canales.

    Por esta razón, reiteraron el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar estas conductas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    En ese sentido, la administración distrital recordó que los ciudadanos pueden reportar puntos críticos o comportamientos irregulares a través de los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, incluyendo la línea 110, habilitada para atender denuncias relacionadas con disposición inadecuada de residuos.

    Asimismo, se invitó a la ciudadanía a hacer uso de los Ecopuntos móviles, espacios gratuitos dispuestos en distintos sectores de Bogotá para recibir escombros, residuos de construcción y objetos voluminosos como colchones, muebles y madera, evitando así su abandono en calles, parques y zonas verdes.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.