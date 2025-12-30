Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bogotá intensificó operativos de limpieza ambiental con retiro masivo de residuos en ríos, canales y sumideros durante la última semana de 2025.

Bogotá sacó la basura antes de 2026: más de mil toneladas fuera de ríos y canales

En medio del cierre de año, Bogotá reforzó su estrategia de limpieza urbana con operativos especiales liderados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Aguas de Bogotá, en una intervención que buscó reducir riesgos ambientales y prevenir emergencias durante la temporada de lluvias.

Como parte de la campaña “Por un 2026 más ordenado”, las entidades adelantaron jornadas intensivas de mantenimiento y extracción de residuos sólidos en diferentes puntos críticos de la capital.

De acuerdo con el balance oficial, entre el 23 y el 29 de diciembre de 2025 intervinieron más de 11 kilómetros de canales, realizaron la limpieza de cerca de 650 sumideros y retiraron alrededor de 1.100 toneladas de desechos, entre escombros, basura doméstica y material vegetal.

Estas labores se concentraron principalmente en zonas con alta acumulación de residuos, donde históricamente se han registrado taponamientos que afectan el sistema de drenaje y generan inundaciones.

Alcaldía señaló que los operativos no solo mejoran la imagen de la ciudad, sino que cumplen un papel clave en la protección de fuentes hídricas y la reducción de riesgos para las comunidades.

Las autoridades también insistieron en que una parte significativa de los residuos retirados proviene del arrojo ilegal de escombros y muebles en espacio público, una práctica que continúa generando impactos negativos en ríos, quebradas y canales.

Por esta razón, reiteraron el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar estas conductas.

En ese sentido, la administración distrital recordó que los ciudadanos pueden reportar puntos críticos o comportamientos irregulares a través de los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, incluyendo la línea 110, habilitada para atender denuncias relacionadas con disposición inadecuada de residuos.

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a hacer uso de los Ecopuntos móviles, espacios gratuitos dispuestos en distintos sectores de Bogotá para recibir escombros, residuos de construcción y objetos voluminosos como colchones, muebles y madera, evitando así su abandono en calles, parques y zonas verdes.

Así trabajamos con @Acueducto para tener ríos, quebradas y canales más limpios en 2026. La semana del 22 al 28 de diciembre limpiamos 12 km de canales, 678 sumideros y retiramos más de 1.200 toneladas de residuos.#AquíSíPasa pic.twitter.com/sd0nAkywcl — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) December 30, 2025

