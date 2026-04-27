Resumen: Las fuertes lluvias han generado una grave emergencia en Yolombó, donde el colapso de dos puentes ha dejado incomunicadas a cerca de 2.000 personas de varias veredas, afectando la movilidad, el transporte de productos agrícolas y la economía local, mientras las autoridades avanzan en evaluaciones y acciones para restablecer la conectividad y atender la emergencia.

¡Empeora la crisis vial en Yolombó! Lluvias dejan incomunicadas a miles de personas tras el colapso de otro puente

Las intensas lluvias de los últimos días siguen generando emergencias en varias subregiones de Antioquia, con afectaciones significativas en movilidad, infraestructura y producción agrícola. Uno de los municipios más impactados es Yolombó, donde el colapso de dos puentes ha dejado incomunicadas a comunidades rurales.

De acuerdo con información de las autoridades locales, las emergencias más recientes se registraron durante el fin de semana, cuando una nueva estructura vial cedió, agravando la situación que ya se venía presentando desde días anteriores. Esta afectación ha comprometido la conexión de varios sectores rurales con el casco urbano.

Comunidades aisladas y afectación a la economía local

El daño en los puentes, ubicados en zonas como Remolino y la vereda El Atajo, ha interrumpido el tránsito en corredores clave para la movilidad campesina. Estas vías son utilizadas para el transporte de productos como panela, café, plátano, cacao y ganado, fundamentales para la economía del municipio.

Según reportes oficiales, cerca de 2.000 personas pertenecientes a al menos 12 veredas han quedado incomunicadas tras el colapso de la estructura sobre el río San Bartolo. Además, otros sectores como El Comino, Yolombó La Cruz y Yolombó San Nicolás también presentan dificultades de acceso.

El alcalde Amador Pérez indicó que ya se adelantan gestiones para iniciar intervenciones en los puntos críticos. En el caso del puente en la vereda El Atajo, se espera una solución más rápida, mientras que la estructura ubicada en Remolino requeriría trabajos de mayor complejidad.

“Vamos a hacer todo para que esta próxima semana estemos iniciando labores en este sector”, señaló el mandatario local al referirse a las acciones proyectadas.

Evaluaciones técnicas y posibles medidas

Ante la magnitud de la situación, el Dagran realizó una primera visita técnica para evaluar los daños y coordinar la respuesta institucional. Se prevé una nueva inspección con el fin de definir las inversiones necesarias.

Esto le podría interesar: Pilas: Cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento

La directora del organismo, Vanessa Paredes, explicó que se están priorizando las intervenciones en las zonas más afectadas, especialmente aquellas donde la incomunicación compromete el abastecimiento del municipio.

Mientras tanto, las autoridades locales avanzan en la declaratoria de calamidad pública, una medida que permitiría agilizar recursos y procesos para atender la emergencia.

Emergencias en otras zonas del departamento

Las lluvias también han generado afectaciones en otros municipios de Antioquia. En Remedios, un fuerte aguacero provocó inundaciones en sectores como los barrios La Hoga y Llano de Córdoba, donde actualmente se adelanta la caracterización de las familias damnificadas.

Por su parte, en La Unión, se reportaron pérdidas totales en cultivos tras una granizada que impactó zonas como Villas del Río, afectando directamente a productores agrícolas.

Además, las precipitaciones han generado dificultades en corredores viales del departamento, incluyendo deslizamientos que obligaron a cierres temporales en tramos de la troncal del nordeste, afectando la movilidad regional.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones climáticas y mantienen activados los protocolos de atención, mientras avanzan las evaluaciones para dimensionar el impacto total de las lluvias en el departamento.