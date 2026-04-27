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    Pilas: Cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento

    Anuncian cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento. Aquí le contamos cuándo y por qué.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Pilas: Cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento
    Foto de archivo/Min30.
    Pilas: Cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento

    Resumen: Anuncian cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento este 29 y 30 de abril en Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los cierres nocturnos en el Túnel de Oriente fueron anunciados para los próximos días, lo que podría impactar la movilidad en horarios nocturnos.

    La medida aplicará durante dos jornadas específicas mientras se realizan trabajos de mantenimiento en la infraestructura.

    Según lo informado por la concesión encargada, las restricciones se llevarán a cabo en la conexión del Túnel de Oriente durante la madrugada del miércoles 29 y jueves 30 de abril. En ambos casos, el paso estará completamente suspendido entre las 12:00 a.m. y las 4:00 a.m., en los dos sentidos de la vía.

    Lea también: ¡Movilidad lenta! Choque genera caos en la vía Medellín – El Santuario

    Los cierres túnel obedecen a labores técnicas que buscan optimizar el funcionamiento del corredor, entre ellas la instalación de nuevos elementos informativos para los usuarios. Estas mejoras hacen parte de un proceso de modernización orientado a facilitar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan por este tramo.

    Las autoridades explicaron que la programación en horario nocturno tiene como objetivo reducir la afectación en el flujo vehicular, ya que durante el día la operación continuará con normalidad.

    Se sugiere a los usuarios planificar sus recorridos con anticipación y estar atentos a las indicaciones oficiales.

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