Antes del inicio del partido jugado en el Signal Iduna Park entre Borussia Dortmund y el Hertha Berlin el cual quedó 2-1 a favor del cuadro amarillo, el delantero Erling Haaland se despidió de su afición tras su paso en la próxima temporada al Manchester City.

Fueron unos minutos bastante emotivos pues a parte del noruego, otros jugadores se despidieron del Borussia y fueron resaltados por el equipo. Se trata de Axel Witsel, Marcel Schmelzer, que han estado toda su carrera deportiva con el cuadro, Roman Burki o Marwin Hitz.

A parte de eso, también se le brindó un especial homenaje al director deportivo Michael Zorc, quien se retira del club luego de 44 años. Toda la tribuna norte desplegó el nombre de la leyenda del Dortmund, responsable de contrataciones clave en los últimos tiempos.

Todos los hinchas que asistieron al estadio, ovacionaron a Haaland y por su parte los representantes de la entidad en el centro del campo de juego, le entregaron unos detalles al jugador junto a una gran fotografía con su imagen, la cual tenía la frase: «Gracias Erling».

Cabe mencionar que Haaland se retira del Borussia Dortmund tras dos temporadas y media en las cuales ha marcado 85 goles y consiguió una Copa de Alemania.

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022