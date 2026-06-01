Volcán Puracé volvió a expulsar ceniza y la nube alcanzó 800 metros de altura

Resumen: El volcán Puracé registró una nueva emisión de ceniza este 1 de junio. La columna alcanzó 800 metros de altura y las autoridades mantienen la alerta amarilla.

Una nueva emisión de ceniza del volcán Puracé fue reportada durante las primeras horas de este lunes 1 de junio en el departamento del Cauca.

El evento generó una columna de gases y material volcánico que alcanzó aproximadamente 800 metros de altura, según los informes entregados por las autoridades encargadas del monitoreo.

De acuerdo con los reportes, la dispersión de la ceniza fue detectada inicialmente en los sectores de Puracé y Coconuco. Sin embargo, las condiciones del viento podrían favorecer el desplazamiento del material hacia otros municipios cercanos, entre ellos Popayán, Timbío y El Tambo.

Pese a esta nueva actividad, las autoridades señalaron que el volcán Puracé continúa en nivel de alerta amarilla. Este estado indica que el sistema volcánico presenta variaciones en su comportamiento habitual, aunque no existe evidencia de una erupción inminente.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que dentro de este nivel de alerta pueden registrarse fenómenos como emisiones ocasionales de ceniza, liberación de gases, actividad sísmica, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía y otros eventos asociados a la dinámica natural del volcán.

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Las entidades de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la comunidad para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada sobre el comportamiento del volcán Puracé.

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