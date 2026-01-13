Dagran atiende emergencias por lluvias con maquinaria y equipos técnicos en Antioquia 

Resumen: Las emergencias por lluvias en Antioquia dejan más de 1.300 familias afectadas. El Dagran desplegó equipos técnicos y maquinaria para atender los municipios impactados.

Las intensas precipitaciones que se han registrado en diferentes zonas de Antioquia continúan generando emergencias, afectaciones viales y daños en viviendas y cultivos.

Ante este panorama, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) activó un plan de apoyo con equipo técnico especializado y maquinaria amarilla para atender las situaciones reportadas en las últimas horas.

Según informó el director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, en lo que va de 2026 se han registrado 11 emergencias en el departamento, de las cuales siete están directamente relacionadas con las lluvias, dejando un balance preliminar de 1.322 familias afectadas.

Durante el fin de semana, los consejos municipales de gestión del riesgo reportaron tres nuevas emergencias en los municipios de Uramita, San Francisco y Turbo.

En Uramita, un movimiento en masa en el sector El Tigre, vereda Murrapal, ocasionó afectaciones en una vía rural, por lo que el Dagran desplazó personal técnico para evaluar la estabilidad del terreno y los riesgos asociados.

En San Francisco, las fuertes lluvias del pasado sábado provocaron un deslizamiento en la vía que comunica con el corregimiento San Isidro, situación que dejó una familia afectada y complicaciones en la movilidad. Allí también se anunció el envío de maquinaria amarilla para apoyar las labores de remoción y mitigación.

El panorama más complejo se presenta en Turbo, donde se registraron inundaciones en la zona rural de Los Manatíes, con daños en cultivos y viviendas. De acuerdo con los reportes iniciales, cerca de 40 familias resultaron afectadas.

Lea también: ¡Tragedia en Nechí! Un voraz incendio destruyó la escuela rural de la vereda Malanoche

El Dagran adelanta gestiones para que el municipio pueda ejecutar obras como la construcción de jarillones y el mejoramiento de la capacidad hidráulica de los afluentes.

Finalmente, la entidad explicó que, según el IDEAM y el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), el departamento atraviesa una fase de transición climática, con influencia del fenómeno de La Niña, lo que ha intensificado las lluvias desde octubre. No obstante, se prevé que hacia finales de enero las precipitaciones comiencen a disminuir.

Más noticias de Antioquia