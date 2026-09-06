Resumen: Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y los equipos de socorro ya fueron activados y se encuentran en camino el lugar de los hechos

¡Alerta en El Poblado! Fuerte incendio despierta con sirenas a los vecinos de la Loma de los González

Minuto30.com .- La tranquilidad de la mañana de este domingo 6 de septiembre se vio abruptamente interrumpida en el sur de Medellín. El sonido de múltiples sirenas encendió las alarmas en el sector de El Poblado, tras el reporte de un grave incendio en La Loma de Los González.

Pánico dominical en el vecindario

De acuerdo con los reportes ciudadanos preliminares, la conflagración se presenta exactamente en la Loma de los González con la Transversal Superior. El denso humo y la rápida movilización de los vehículos de emergencia alertaron a todo el vecindario, que desde tempranas horas observa con preocupación el desarrollo de la situación.

Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y los equipos de socorro ya fueron activados y se encuentran en camino el lugar de los hechos, realizando las maniobras necesarias para sofocar las llamas, asegurar la zona y evacuar de manera preventiva a los residentes de la edificación afectada.

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Reporte en desarrollo

Por el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre las posibles causas que originaron esta emergencia, ni se ha confirmado el saldo de daños materiales o si existen personas lesionadas.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y evitar transitar por la Transversal Superior a la altura de la Loma de los González para facilitar el acceso ininterrumpido de las máquinas de bomberos y ambulancias que atienden el siniestro.

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