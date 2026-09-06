Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Exclusivo Fotos y Videos En desarrollo

    ¡Alerta en El Poblado! Fuerte incendio despierta con sirenas a los vecinos de la Loma de los González

    Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y los equipos de socorro ya fueron activados y se encuentran en camino el lugar de los hechos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Alerta en El Poblado! Fuerte incendio despierta con sirenas a los vecinos de la Loma de los González

    Resumen: Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y los equipos de socorro ya fueron activados y se encuentran en camino el lugar de los hechos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La tranquilidad de la mañana de este domingo 6 de septiembre se vio abruptamente interrumpida en el sur de Medellín. El sonido de múltiples sirenas encendió las alarmas en el sector de El Poblado, tras el reporte de un grave incendio en La Loma de Los González.

    Pánico dominical en el vecindario

    De acuerdo con los reportes ciudadanos preliminares, la conflagración se presenta exactamente en la Loma de los González con la Transversal Superior. El denso humo y la rápida movilización de los vehículos de emergencia alertaron a todo el vecindario, que desde tempranas horas observa con preocupación el desarrollo de la situación.

    incendio loma de los gonzalez

    Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y los equipos de socorro ya fueron activados y se encuentran en camino el lugar de los hechos, realizando las maniobras necesarias para sofocar las llamas, asegurar la zona y evacuar de manera preventiva a los residentes de la edificación afectada.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Reporte en desarrollo

    Por el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre las posibles causas que originaron esta emergencia, ni se ha confirmado el saldo de daños materiales o si existen personas lesionadas.

    Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y evitar transitar por la Transversal Superior a la altura de la Loma de los González para facilitar el acceso ininterrumpido de las máquinas de bomberos y ambulancias que atienden el siniestro.

    En contexto: ¡Emergencia vehicular en El Poblado! Dos carros se incendiaron en plena vía pública

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.