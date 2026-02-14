¡Emergencia total en Medellín! Bomberos atienden inundaciones, caída de árboles y colapsos tras fuertes lluvias

Resumen: Medellín enfrenta múltiples emergencias tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Bomberos y equipos del DAGRD atienden inundaciones en calles y sótanos, caída de árboles, colapso de un parasol metálico y creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello. Las autoridades mantienen vigilancia, mitigación de riesgos y acompañamiento a las comunidades afectadas, e instan a reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Las autoridades de Medellín mantienen activa la atención a los efectos generados por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en la ciudad. Equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos, en coordinación con la Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), continúan desplegados en diferentes puntos de la ciudad para atender emergencias, mitigar riesgos y brindar acompañamiento a las comunidades afectadas.

Entre los incidentes reportados hasta el momento se encuentran:

• Inundación en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado.

• Creciente súbita en la quebrada La Madera, en los límites con Bello.

• Inundación en vía pública en la calle 80 con carrera 93A, barrio Robledo Aures.

• Inundación en un sótano en la carrera 55 con calle 80.

• Inundación en vía pública en la carrera 76C con calle 114, barrio Santander.

• Inundación en vía pública en el sector Pajarito.

• Colapso de un parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E, dejando dos personas con lesiones leves.

• Caída de un árbol en Doce de Octubre, que afectó las redes eléctricas.

Compleja situación se vive a esta hora en el municipio de Bello, donde la quebrada La Madera se desbordó y ya causa algunos daños materiales. Autoridades se dirigen a la zona para atender la emergencia.

Las autoridades indicaron que los equipos continúan verificando riesgos, mitigando daños y brindando acompañamiento a los ciudadanos en los sectores más afectados.

El alcalde Fico hizo un llamado a la comunidad para reportar cualquier emergencia de manera inmediata a la línea 123, recordando que la coordinación entre autoridades y ciudadanos es clave para proteger vidas y minimizar riesgos durante estos episodios de lluvias intensas.

Por ahora, la vigilancia se mantiene especialmente en zonas con historial de inundaciones, caída de árboles o riesgo de deslizamientos, mientras los equipos continúan trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de los medellinenses.