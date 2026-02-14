Resumen: Las lluvias de las últimas horas generaron inundaciones y encharcamientos en varios corredores viales de Medellín, afectando la circulación vehicular. El deprimido de la Feria de Ganado presenta anegación, mientras que en la Autopista Norte y la Avenida Paralela se reporta acumulación de agua. Las autoridades mantienen monitoreo y recomiendan precaución al transitar por estos sectores.

¡Caos vial por las lluvias en Medellín! Inundación y encharcamientos afectan la movilidad en varios sectores

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado complicaciones en la movilidad de distintos sectores de la ciudad, donde se reportan inundaciones y acumulación de agua sobre importantes vías de alto flujo vehicular.

Uno de los puntos más críticos es el deprimido de la Feria de Ganado, que presenta una inundación y dificulta el paso normal de vehículos. Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar rutas alternas mientras se atiende la situación, debido al riesgo que implica circular por este tramo en las actuales condiciones.

De igual forma, en la Autopista Norte, a la altura de Solla, se evidencia encharcamiento que ralentiza el tránsito y obliga a extremar medidas de precaución. Aunque no se han anunciado cierres totales, la presencia de agua sobre la calzada puede comprometer la maniobrabilidad, especialmente en horas de alta congestión.

Esto le podría interesar: “Mi M2”: El llamado de Medellín a construir ciudad desde el compromiso ciudadano

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

También se reporta acumulación de agua en la Avenida Paralela, a la altura de la quebrada Tinajas. En este punto, las autoridades aconsejan reducir la velocidad y mantener atención constante ante posibles variaciones en el estado de la vía.

Los organismos competentes mantienen vigilancia permanente en estos sectores con el fin de prevenir incidentes mayores e invitan a la ciudadanía a programar sus desplazamientos con antelación. De persistir las lluvias, las afectaciones podrían presentarse de manera intermitente en distintos puntos de la ciudad.