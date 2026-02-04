¡Emergencia total! 10 municipios de Antioquia declaran calamidad pública; continúan las ayudas humanitarias

Resumen: Diez municipios de Antioquia declararon calamidad pública debido a las fuertes lluvias. La Gobernación envía ayudas humanitarias por aire, tierra y mar, habilita albergues, despliega maquinaria y personal técnico para atender la emergencia y coordina vías alternas mientras se reparan puentes y se controlan derrumbes.

La Gobernación de Antioquia continúa desplegando esfuerzos para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que han afectado a la subregión de Urabá y al Bajo Cauca antioqueño. A través de vías aérea, marítima y terrestre, las autoridades han enviado ayuda humanitaria a las familias damnificadas, en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo y organismos de respuesta locales.

Hasta el momento, se han transportado 3.224 ayudas mediante el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, las cuales ya se encuentran en los municipios afectados para su distribución. Adicionalmente, la Armada Nacional se encargó de trasladar el día de hoy 1.200 ayudas más a Vigía del Fuerte y Murindó. En paralelo, El Bagre, en el Bajo Cauca, también ha recibido asistencia humanitaria.

El director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, explicó que profesionales de la entidad acompañan a los consejos municipales en visitas técnicas, atención directa a los damnificados y caracterización de la población afectada. Según estas evaluaciones, la cifra de personas afectadas podría variar.

Diez municipios han declarado calamidad pública: Arboletes, Turbo, Apartadó, San Pedro de Urabá, Necoclí, Murindó, Chigorodó, San Juan de Urabá, Urrao y El Bagre. En Necoclí, el consejo municipal de gestión del riesgo confirmó que las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas en uno de los 14 albergues habilitados en ese municipio, dentro de los 24 que han dispuesto las autoridades en todo Antioquia.

En materia de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura Física informó que actualmente hay 40 frentes de trabajo activos con maquinaria amarilla en todo el departamento para atender emergencias en las vías, 15 de ellos concentrados en Urabá. La vía nacional entre Necoclí y Arboletes permanece cerrada debido al colapso de dos puentes afectados por la fuerza de los afluentes.

El secretario Luis Horacio Gallón Arango indicó que, gracias a la gestión de la Gobernación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo instalará un puente militar para restablecer la comunicación. Además, el Invías se encuentra evaluando la situación para implementar soluciones a corto plazo.

Mientras tanto, se han habilitado vías alternas para garantizar el acceso a la subregión: Turbo – El Tres – San Pedro de Urabá y Necoclí – El Bobal – San Pedro de Urabá – Arboletes. En el alto de Mulatos, donde se registra una falla geológica, se mantiene maquinaria amarilla para asegurar la transitabilidad del corredor vial.

La Gobernación de Antioquia enfatizó que los trabajos de atención y mitigación continuarán hasta garantizar el restablecimiento de la normalidad en los municipios afectados por esta emergencia.