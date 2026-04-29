Alcalde de Itagüí confirma control del segundo incendio y ordena demoler muros inestables

Resumen: El intenso calor generado por las llamas dejó graves secuelas en la edificación. Durante la inspección técnica, se evidenció que la fachada principal quedó severamente debilitada, representando un riesgo de colapso inminente.

Minuto30.com .- La inusual racha de emergencias en Itagüí no da tregua, pero la respuesta de las autoridades se mantiene firme. Tras el pánico generado por un nuevo incendio estructural, esta vez en el barrio Los Nalagos, el alcalde Diego Torres entregó un balance oficial confirmando que las llamas ya fueron controladas, aunque el peligro en la zona aún no se ha disipado por completo.

A través de sus canales oficiales, el mandatario local detalló las labores que continúan en la ‘zona cero’ y anunció medidas drásticas frente a la infraestructura afectada para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La grave conflagración se registró en las instalaciones de la empresa Divertrónica Happy City, ubicada en la calle 51 con carrera 47.

Despliegue masivo para confinar las llamas

La magnitud de este nuevo incendio ha obligado a la Administración Municipal a disponer de toda su capacidad operativa para hacerle frente a la contingencia. El objetivo principal en este momento es mitigar el fuego y evitar a toda costa su propagación hacia otras estructuras.

Para lograrlo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí ha desplegado un robusto operativo en la zona de la emergencia que cuenta con:

Más de 100 unidades de bomberos trabajando sin descanso en el lugar.

9 máquinas contra incendios ubicadas estratégicamente para atacar los focos más fuertes.

Fuego apagado y labores de enfriamiento

Gracias a la rápida articulación del Sistema de Gestión del Riesgo, la conflagración logró ser contenida antes de que se propagara a estructuras aledañas. Sin embargo, el trabajo de los organismos de socorro no ha terminado.

“El incendio en el barrio Los Nalagos ya se encuentra controlado. Los bomberos y todas las articulaciones (…) lograron apagar el incendio. ¿Qué sigue? La remoción de los escombros, la refrigeración y, por último, la liquidación del incendio”, explicó el alcalde Torres.

Actualmente, los equipos permanecen en el lugar enfriando los puntos calientes para evitar cualquier tipo de reactivación por cuenta de los vientos o las altas temperaturas en los materiales afectados.

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Demolición inminente: Cero riesgos para la comunidad

El intenso calor generado por las llamas dejó graves secuelas en la edificación. Durante la inspección técnica, se evidenció que la fachada principal quedó severamente debilitada, representando un riesgo de colapso inminente.

Frente a este panorama, la orden de la Alcaldía fue tajante:

“Para ello se tiene que hacer la demolición de los muros que están mostrando en la fachada que van a caer. Hay que evitar el riesgo a toda costa. Los muros deben ser demolidos para evitar que le caigan a cualquier ciudadano el día de mañana”, sentenció el mandatario local.

Mientras se lleva a cabo esta demolición controlada, la zona permanecerá con acordonamiento preventivo, restringiendo el paso peatonal y vehicular para proteger a los vecinos del sector.

Solidaridad metropolitana

Al igual que en la colosal emergencia de las antiguas bodegas de Coltejer (que tomó 31 horas en ser liquidada), Itagüí no estuvo solo en esta nueva crisis.

El alcalde Diego Torres aprovechó su pronunciamiento para extender un profundo agradecimiento a los cuerpos de bomberos de los municipios vecinos del área metropolitana, quienes nuevamente acudieron al llamado de auxilio y sumaron sus esfuerzos para sofocar este segundo incendio en tiempo récord.