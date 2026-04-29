[IMÁGENES ESPECTACULARES] Segundo incendio de Itagüí visto desde los aires con un dron

Resumen: La toma aérea permite dimensionar el alcance de este segundo incendio, mostrando la densa columna de humo elevándose sobre las estructuras y el arduo trabajo que los equipos de emergencia

Minuto30.com .- Cuando el municipio de Itagüí apenas respiraba aliviado tras la extinción del voraz incendio en las antiguas bodegas de Coltejer (que tomó 31 horas en ser liquidado), una nueva emergencia volvió a encender las alarmas en el sur del Valle de Aburrá. Un segundo incendio sacudió la tranquilidad de los habitantes, pero esta vez, la magnitud de la emergencia quedó registrada desde una perspectiva única.

En Minuto30 le compartimos la espectacular toma aérea lograda en medio de la contingencia por Carlos Carvajal con su dron, que deja en evidencia la fuerza de las llamas y el humo que volvió a cubrir el cielo del municipio.

El dron que captó la emergencia

En medio de la confusión y el rápido despliegue de los organismos de socorro para atender este nuevo foco de conflagración, el ciudadano Carlos Carvajal logró sobrevolar la zona con su dron, obteniendo unas impresionantes imágenes del incidente.

La toma aérea permite dimensionar el alcance de este segundo incendio, mostrando la densa columna de humo elevándose sobre las estructuras y el arduo trabajo que los equipos de emergencia tuvieron que retomar, sin apenas haber descansado de la emergencia anterior.

Se espera que en las próximas horas la Administración Municipal de Itagüí y el Cuerpo de Bomberos entreguen el balance oficial de daños estructurales de este segundo evento y se confirme si hubo personas lesionadas.