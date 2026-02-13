Resumen: El desbordamiento de la quebrada La Bermejala en La Estrella dejó 68 damnificados y 20 viviendas inundadas. Bomberos atienden la emergencia en La Y y Ancón.

Desbordamiento de la quebrada La Bermejala deja más de 60 damnificados en La Estrella

La fuerte temporada de lluvias no da tregua en Antioquia y esta vez el golpe fue para el municipio de La Estrella. El pasado jueves 12 de febrero, los habitantes del sector La Y, en la parte alta, vivieron momentos de angustia tras el desbordamiento de la quebrada La Bermejala, un evento que dejó un saldo preliminar de 20 viviendas afectadas y al menos 68 personas damnificadas.

La fuerza del agua no solo invadió las casas, sino que también golpeó con fuerza los locales comerciales, dejando a decenas de familias intentando salvar sus enseres entre el lodo y la corriente.

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, confirmó que la emergencia se extendió hasta el sector de Ancón, específicamente a la altura de la icónica Fonda El Ciclista.

En este punto, la quebrada también se salió de su cauce, generando caos en la movilidad y daños estructurales en 17 bienes.

A través de redes sociales, la comunidad difundió videos desgarradores donde se observa la magnitud del desastre; sin embargo, en medio de la tragedia, se destacó la solidaridad de los vecinos, quienes con palas y baldes se unieron a las labores de limpieza.

Para atender la crisis, se desplegaron 24 unidades de bomberos distribuidas en dos frentes de intervención, contando con el apoyo de la Defensa Civil.

Las autoridades advirtieron que el riesgo persiste, pues la saturación de los suelos y la posibilidad de nuevas precipitaciones sobre la cuenca de la quebrada podrían generar nuevas inundaciones.

Por ahora, los organismos de socorro continúan en la zona realizando el censo oficial de damnificados y las labores de remoción de lodo para evitar mayores afectaciones en la salud pública.

