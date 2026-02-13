Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Se vino abajo! Fuertes lluvias provocan colapso de puente y emergencias en Amagá, Antioquia

    ¡Emergencia en Amagá! Las fuertes lluvias provocaron el colapso del puente en Calle Larga y daños en varios sectores.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se vino abajo! Fuertes lluvias provocan colapso de puente y emergencias en Amagá, Antioquia
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Se vino abajo! Fuertes lluvias provocan colapso de puente y emergencias en Amagá, Antioquia

    Resumen: Las lluvias provocaron el colapso de un puente en el sector Calle Larga de Amagá. El alcalde Wilser Molina pide ayuda urgente al Dagran por múltiples daños en el municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En horas de la noche del pasado jueves 12 de febrero, hacia las 7:00 p.m., la estructura del puente que comunica los barrios Calle Larga y Las Cabañitas en el municipio de Amagá sufrió un grave colapso parcial.

    Tras una lluvia torrencial que azotó la zona, una de las aletas laterales de la estructura, que ya presentaba fallas previas, cedió ante la fuerza del agua, obligando al cierre inmediato del paso y encendiendo las alarmas entre los organismos de socorro y la alcaldía.

    El alcalde Wilser Darío Molina, junto al Cuerpo de Bomberos de Amagá, hizo presencia en el sitio para coordinar las primeras medidas de mitigación.

    Lea también: ¡Atlético Nacional, no tiene rival! El verde golea, escala y asusta con tres partidos menos

    El mandatario fue enfático al señalar que el colapso del puente es solo una de las múltiples afectaciones que padece el municipio por la actual ola invernal.

    Reportes oficiales confirman también la caída del puente en el sector Los Nenes, pérdida de banca en La Ferrería y daños estructurales en Pueblito de los Sánchez, la escuela de la vereda Yarumal y la parte alta de El Cedro.

    Ante la magnitud de los daños, desde el territorio se emitió un llamado urgente al Dagran y a la Gobernación de Antioquia para recibir respaldo técnico y financiero.

    Según el reporte oficial, este viernes se llevará a cabo una inspección técnica detallada para proyectar soluciones de fondo en los puntos críticos.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.