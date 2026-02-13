¡Se vino abajo! Fuertes lluvias provocan colapso de puente y emergencias en Amagá, Antioquia

Resumen: Las lluvias provocaron el colapso de un puente en el sector Calle Larga de Amagá. El alcalde Wilser Molina pide ayuda urgente al Dagran por múltiples daños en el municipio.

En horas de la noche del pasado jueves 12 de febrero, hacia las 7:00 p.m., la estructura del puente que comunica los barrios Calle Larga y Las Cabañitas en el municipio de Amagá sufrió un grave colapso parcial.

Tras una lluvia torrencial que azotó la zona, una de las aletas laterales de la estructura, que ya presentaba fallas previas, cedió ante la fuerza del agua, obligando al cierre inmediato del paso y encendiendo las alarmas entre los organismos de socorro y la alcaldía.

El alcalde Wilser Darío Molina, junto al Cuerpo de Bomberos de Amagá, hizo presencia en el sitio para coordinar las primeras medidas de mitigación.

El mandatario fue enfático al señalar que el colapso del puente es solo una de las múltiples afectaciones que padece el municipio por la actual ola invernal.

Reportes oficiales confirman también la caída del puente en el sector Los Nenes, pérdida de banca en La Ferrería y daños estructurales en Pueblito de los Sánchez, la escuela de la vereda Yarumal y la parte alta de El Cedro.

Ante la magnitud de los daños, desde el territorio se emitió un llamado urgente al Dagran y a la Gobernación de Antioquia para recibir respaldo técnico y financiero.

Según el reporte oficial, este viernes se llevará a cabo una inspección técnica detallada para proyectar soluciones de fondo en los puntos críticos.

