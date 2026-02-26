Resumen: Masacre de una familia en zona rural de Segovia, Antioquia. El alcalde denuncia falta de reportes claros del Ejército ante la crisis de orden público.

¡Masacre en Segovia! Una familia entera fue blanco de un dron con explosivos en medio de combates

El municipio de Segovia, Antioquia, vuelve a ser escenario de una tragedia. En las últimas horas, se confirmó un ataque con un dron con explosivos que dejó a varios integrantes de una misma familia como víctimas mortales, mientras que un sobreviviente lucha por su vida en el hospital local bajo pronóstico reservado.

Aunque los fallecidos serían personas adultas, las autoridades aún trabajan en las veredas del norte para lograr la plena identificación de los cuerpos y determinar el alcance real de la masacre.

Las agresiones contra la población civil han sido denunciadas reiteradamente por el alcalde Edwin Castañeda, quien señaló que, desde el inicio de su gestión en 2024, las emergencias humanitarias por desplazamientos y enfrentamientos se han vuelto cíclicas.

Según el mandatario, el control territorial por parte de grupos armados ilegales es la raíz de un conflicto que no da tregua y que parece no encontrar una respuesta contundente por parte de las fuerzas del orden, a pesar de las alertas tempranas emitidas por la comunidad.

El alcalde Castañeda manifestó su descontento debido a que, en recientes consejos de seguridad, no se habría recibido información detallada por parte del Ejército sobre la magnitud de los combates en el norte de Segovia.

Mientras la Fiscalía y la Policía adelantan las verificaciones pertinentes, los habitantes de las veredas afectadas permanecen en vilo, temiendo que la guerra por el control de las economías ilícitas siga cobrando vidas inocentes.

