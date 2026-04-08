¡Emergencia por lluvias! Desbordamiento de quebrada deja decenas de familias afectadas en Caracolí

Resumen: Fuertes lluvias en Caracolí provocaron el desbordamiento de la quebrada La Reina, generando inundaciones que dejaron al menos 30 familias afectadas. Las autoridades atienden la emergencia y adelantan la evaluación de daños mientras continúa la temporada de lluvias en Antioquia.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Caracolí provocaron una emergencia que impactó a varias comunidades del municipio, luego de que la quebrada La Reina aumentara su caudal de manera repentina hasta desbordarse.

El fenómeno generó inundaciones en distintos sectores, especialmente en zonas como Arenales y Clavellinas, donde el agua ingresó a viviendas y vías, causando afectaciones materiales y obligando a los habitantes a enfrentar pérdidas en sus enseres.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos 30 familias resultaron damnificadas por esta situación. No obstante, las autoridades advierten que la cifra aún no es definitiva, ya que continúan las labores de verificación en terreno para determinar el alcance total de la emergencia.

☔️🏘️ Fuertes #lluvias provocan el desbordamiento de la quebrada La Reina en Caracolí, Antioquia, afectando preliminarmente a unas 30 familias 😔. Autoridades atienden la emergencia. pic.twitter.com/7hZVcloBBQ — Vanguardia (@vanguardiacom) April 8, 2026

La atención de la situación ha estado a cargo de la administración municipal, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyos equipos se desplazaron a las zonas afectadas para realizar la evaluación inicial de daños y coordinar la asistencia a las familias perjudicadas.

☔️🏘️ Fuertes #lluvias provocan el desbordamiento de la quebrada La Reina en Caracolí, Antioquia, afectando preliminarmente a unas 30 familias 😔. Autoridades atienden la emergencia. pic.twitter.com/7hZVcloBBQ — Vanguardia (@vanguardiacom) April 8, 2026

Este proceso ha enfrentado dificultades debido a las condiciones del clima y a las complicaciones en el acceso a algunos sectores.

Además, las lluvias han generado fallas en las telecomunicaciones, lo que ha limitado la comunicación y ha dificultado la consolidación de información precisa sobre el número de personas afectadas y el estado de las viviendas.

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Desde el DAGRAN indicaron que mantienen articulación con las autoridades locales para apoyar la atención de la emergencia y avanzar en la definición de medidas que permitan mitigar los efectos de la actual temporada de lluvias.

Lluvias mantienen en alerta al departamento

El episodio en Caracolí se suma a un panorama más amplio de riesgo en el departamento. Varias subregiones de Antioquia, entre ellas Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, permanecen bajo vigilancia por las precipitaciones que se han extendido de manera atípica desde febrero.

A esto se suma que la totalidad de los municipios del departamento se encuentran en niveles de alerta roja o naranja ante la probabilidad de movimientos en masa, lo que incrementa la preocupación de las autoridades frente a posibles nuevas emergencias.

Ante este escenario, los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta a cualquier cambio en las condiciones del clima y reporte oportunamente situaciones que puedan representar peligro.