Resumen: Petro solicita a la Corte levantar la suspensión del decreto de emergencia económica tras los estragos del frente frío en Córdoba y Sucre, que deja miles de familias afectadas.

El presidente Petro solicita levantar la suspensión de la emergencia económica debido al frente frío

En medio del impacto que deja el frente frío en varias regiones del país, el presidente Petro volvió a insistir en la necesidad de declarar una nueva emergencia económica, ambiental y social.

El mandatario solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto anterior, argumentando que la magnitud del desastre provocado por el frente frío supera cualquier previsión hecha por las autoridades.

Durante el más reciente Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Gobierno reportó que más de 45.000 hogares han resultado damnificados desde finales de enero, con un saldo preliminar de al menos 16 personas fallecidas.

Además, se habla de cerca de 10.000 viviendas con daños severos, miles de hectáreas anegadas y pérdidas significativas en cultivos, especialmente en Córdoba y Sucre.

Petro aseguró que el fenómeno climático ha tenido un comportamiento atípico, con precipitaciones que no tendrían antecedentes recientes en registros históricos.

Según explicó, un segundo frente frío podría intensificar las lluvias durante el fin de semana, agravando la situación humanitaria en el Caribe y otras regiones.

Petro también cuestionó la gestión de algunos embalses y pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar los niveles de almacenamiento y las decisiones operativas adoptadas en medio de la coyuntura energética. Según indicó, es necesario evaluar si hubo actuaciones que afectaron las tarifas y el manejo del recurso hídrico.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) respaldó la posibilidad de una nueva declaratoria. La entidad considera que permitiría movilizar recursos extraordinarios y agilizar acciones urgentes para atender a las comunidades afectadas.

La decisión final ahora queda en manos de la Corte Constitucional, mientras el país enfrenta una temporada invernal que ya deja graves consecuencias sociales y económicas.

