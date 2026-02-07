Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Tragedia escolar! Un estudiante de 15 años murió tras brutal riña frente a su colegio en Bogotá

Un adolescente de apenas 15 años perdió la vida tras verse involucrado en un violento enfrentamiento ocurrido justo frente a las instalaciones de su institución educativa en Bogotá.

Según los reportes preliminares de las autoridades, la disputa entre dos jóvenes escaló rápidamente cuando se habrían desenfundado armas cortopunzantes, dejando al menor con heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte minutos después.

Lo que más ha causado indignación entre los habitantes de la zona es la pasividad de quienes presenciaron el ataque. Se estima que cerca de 30 jóvenes rodearon la pelea, actuando como espectadores mientras los involucrados se agredían con elementos cortopunzantes.

Pese a que el estudiante fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, los esfuerzos médicos fueron insuficientes.

Tras el levantamiento del cuerpo, la Policía Metropolitana de Bogotá inició las investigaciones para identificar plenamente al agresor y determinar las causas exactas que originaron la riña. Se espera que las cámaras de seguridad del sector permitan reconstruir el minuto a minuto del ataque.

Mientras tanto, el colegio y la Secretaría de Educación evalúan medidas de acompañamiento psicológico para los estudiantes que presenciaron la escena de horror, en un esfuerzo por frenar la ola de violencia que hoy deja un pupitre vacío en el centro de la ciudad.

