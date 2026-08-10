Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella declaró emergencia nacional tras el terremoto y anunció puestos de mando para coordinar la atención.

De la Espriella prepara despliegue para atender las zonas más golpeadas por el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella declaró emergencia nacional luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y dejó, según el primer balance oficial entregado por el mandatario, 111 personas fallecidas, 87 heridas, 61 edificios colapsados y más de 1.500 viviendas afectadas.

Ante la magnitud de la tragedia, el jefe de Estado aseguró que su Gobierno asumirá directamente la atención de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Este duro momento requiere solidaridad y ejecución”, manifestó al anunciar el despliegue de las capacidades institucionales para responder a la emergencia.

De acuerdo con el mandatario, fue instalado un Puesto de Mando Principal en Bogotá, desde donde se coordinarán las acciones de respuesta en tiempo real. Además, se dispusieron tres Puestos de Mando Unificado en Armenia, Quindío y Cali, con el propósito de articular las labores en los territorios golpeados por el movimiento telúrico.

Lea también: ¡Se mueve el Gobierno! El vicepresidente José Manuel llegará a Caldas para atender emergencia por el terremoto

La emergencia nacional también contempla la conformación de equipos estratégicos bajo el liderazgo del vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros del gabinete. El objetivo será garantizar presencia institucional y agilizar las soluciones para las comunidades que requieren atención.

De la Espriella afirmó que estará al frente de la operación y que recorrerá las zonas afectadas para tomar decisiones orientadas a proteger la vida de los ciudadanos. El mandatario también hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad con las familias de las víctimas.

El terremoto tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, pero se sintió con fuerza en diferentes departamentos. Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

Mientras avanzan las labores de rescate y evaluación de daños, el Gobierno mantiene activos sus equipos de atención para establecer el impacto total de la emergencia y responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Frente a la adversidad que hoy golpea a nuestro pueblo, el Estado no se dobla ni titubea. Este Gobierno asume con carácter, total disposición y compromiso absoluto la atención integral de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas por esta tragedia natural. Por ello,… pic.twitter.com/sPG0SJ8Oyc — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026



Más noticias de Colombia