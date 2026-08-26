Resumen: El Ejército reveló que la banda El Mesa instaló falsos grafitis del ELN en Sonsón para causar pánico. La estructura también es investigada por la quema de un bus en La Unión.

Destapan banda criminal que se hacía pasar por el ELN para sembrar terror en Sonsón

Las investigaciones adelantadas por la fuerza pública en el Oriente antioqueño tomaron un giro determinante tras confirmarse que la estructura criminal El Mesa sería la verdadera responsable de pintar grafitis y colgar banderas con la simbología del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de Sonsón.

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º4 Juan del Corral, adscritas a la Cuarta Brigada, neutralizaron estas maniobras de proselitismo armado en la vereda Tasajo, donde los delincuentes buscaban generar pánico e incertidumbre entre los residentes y viajeros de la subregión.

Tras la inspección minuciosa del terreno en la vereda Tasajo, los militares descartaron la presencia de artefactos explosivos y ratificaron la presencia de unidades en la zona para salvaguardar a las comunidades.

Estos hallazgos guardan directa relación con otros letreros intimidatorios detectados previamente en los sectores de las partidas de Nariño y Argelia.

Desde un comienzo, las autoridades mantuvieron bajo reserva la autoría al ELN y encauzaron los rastreos hacia El Mesa, grupo que estaría apelando al camuflaje simbólico de la insurgencia para chantajear, sembrar zozobra y despistar la acción de los organismos de inteligencia en el territorio.

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La hipótesis investigativa cobra mayor fuerza al vincularse con la reciente quema de un bus de servicio público registrada el pasado 21 de agosto en la vereda Mesopotamia, jurisdicción de La Unión.

En dicho evento, hombres armados, encapuchados y vestidos con prendas de camuflado obligaron a bajar a los ocupantes para incinerar el vehículo, asegurando pertenecer a un grupo guerrillero.

La Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta $200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque extorsivo, mientras los investigadores consolidan las pruebas que señalan a la banda El Mesa como la articuladora de esta escalada violenta.

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